¥È¥±¥ë¡Ö¥é¥à¥Í¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¿¿°Õ¤Ï¡©À¯½¡¤È¼®Î¤¤ÎÊ£»¨¤Ê°¦¤ò¹Í»¡¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë´ÚÎ®¥É¥é¥Þ¹Í»¡·ÏYouTuber¡¦¥È¥±¥ë¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÍ¶²ý¤ÎÆü¡ÙÂè7ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°Äì¹Í»¡¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²è¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¡ÚÍ¶²ý¤ÎÆü¡ÛÂè£·ÏÃ¥É¥é¥Þ¹Í»¡ À¯½¡¤¬Å·ºÍ»ùÂè1¹æ¤À¤Ã¤¿¡ª¤¢¤é¤¹¤¸¥Í¥¿¥Ð¥ì´¶ÁÛÍ½ÁÛ ¥É¥é¥Þ¹Í»¡ ÉúÀþ²ó¼ý ºÇ½ª²ó·ëËöÍ½ÁÛ SnowMan ¿¼ß·Ã¤ºÈ¡ÙÄÌ¤ê¡¢¥È¥±¥ë»á¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦Àµ½¡¤Îµ²±¾ã³²¤äÆ¬ÄË¤Î¿¿Áê¤ä¡¢¤·¤ª¤ê¤È¤ÎÊ£»¨¤Ê´Ø·¸À¤òÃæ¿´¤Ë¥É¥é¥Þ¤ÎÆæ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥±¥ë»á¤Ï¡ÖÀµ½¡¤Îµ²±¾ã³²¤äÆ¬ÄË¤Ï²áµî¤Î¼Â¸³¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¤·¤ª¤ê¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤·¤ª¤ê¤ÏÀµ½¡¤Ë¥é¥à¥Í¤òÅÏ¤·¤ÆÆ¬ÄË¤ò°²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£°û¤à¤ÈÆ¬¤ÎÄË¤ß¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¤ÏÉ¬Í×¤ÊÌô¤ò¥é¥à¥Í¤Ë¤¹¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï´Ú¹ñÈÇ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÀßÄê¡×¤È¡¢¸¶ºî¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿°ã¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤·¤ª¤ê¤¬Ê¡½»¤Ë¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¶âÌÜÅö¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¸³¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£¤·¤ª¤ê¤ÎÆ°µ¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥µ¥à¥Í¤ò¼é¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£¥é¥à¥Í¤ò¿©¤Ù¤µ¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢µ²±¤ò¼è¤êÌá¤µ¤Ê¤¤Êý¤¬¥Þ¥µ¥à¥Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°¦¾ð¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤·¤ª¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤ò¿¼¤á¤ë°Õ¸«¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Àµ½¡¤¬¼Â¤ÏÅ·ºÍ»ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¡ÖÀ®¸ù»öÎãÂè°ì¹æ¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«Àâ¤â¾§¤¨¡¢¡Ö¥Þ¥µ¥à¥Í¤³¤½¤¬¤³¤Î¼Â¸³¤ÎËÜÅö¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Î½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀµ½¡¤¬¼«Ê¬¤Î²áµî¤Î¿¿¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤·¤ª¤ê¤ÎÊ£»¨¤Ê°¦¾ð¤òÍý²ò¤¹¤ëÅ¸³«¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ½ªÎ»»þ¡¢Àµ½¡¤Ï¥ê¥ó¤ÎÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¥¢¥ó¥±ー¥È¤òÀßÃÖ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ØÀÑ¶ËÅª¤Ê»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ö´¶ÁÛ¤ä¤´°Õ¸«¤ò¤¼¤Ò¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¾¤ÎÆ°²è¤âºÆÀ¸¥ê¥¹¥È¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡ª¡×¤È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤òÂ¥¤·¡¢¼¡²ó¤Î¹Í»¡¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë¤â´üÂÔ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥È¥±¥ë»á¤Ï¡ÖÀµ½¡¤Îµ²±¾ã³²¤äÆ¬ÄË¤Ï²áµî¤Î¼Â¸³¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¤·¤ª¤ê¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤·¤ª¤ê¤ÏÀµ½¡¤Ë¥é¥à¥Í¤òÅÏ¤·¤ÆÆ¬ÄË¤ò°²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£°û¤à¤ÈÆ¬¤ÎÄË¤ß¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¤ÏÉ¬Í×¤ÊÌô¤ò¥é¥à¥Í¤Ë¤¹¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï´Ú¹ñÈÇ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÀßÄê¡×¤È¡¢¸¶ºî¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿°ã¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤·¤ª¤ê¤¬Ê¡½»¤Ë¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¶âÌÜÅö¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¸³¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£¤·¤ª¤ê¤ÎÆ°µ¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥µ¥à¥Í¤ò¼é¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£¥é¥à¥Í¤ò¿©¤Ù¤µ¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢µ²±¤ò¼è¤êÌá¤µ¤Ê¤¤Êý¤¬¥Þ¥µ¥à¥Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°¦¾ð¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤·¤ª¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤ò¿¼¤á¤ë°Õ¸«¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Àµ½¡¤¬¼Â¤ÏÅ·ºÍ»ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¡ÖÀ®¸ù»öÎãÂè°ì¹æ¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«Àâ¤â¾§¤¨¡¢¡Ö¥Þ¥µ¥à¥Í¤³¤½¤¬¤³¤Î¼Â¸³¤ÎËÜÅö¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Î½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀµ½¡¤¬¼«Ê¬¤Î²áµî¤Î¿¿¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤·¤ª¤ê¤ÎÊ£»¨¤Ê°¦¾ð¤òÍý²ò¤¹¤ëÅ¸³«¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ½ªÎ»»þ¡¢Àµ½¡¤Ï¥ê¥ó¤ÎÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¥¢¥ó¥±ー¥È¤òÀßÃÖ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ØÀÑ¶ËÅª¤Ê»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ö´¶ÁÛ¤ä¤´°Õ¸«¤ò¤¼¤Ò¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¾¤ÎÆ°²è¤âºÆÀ¸¥ê¥¹¥È¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡ª¡×¤È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤òÂ¥¤·¡¢¼¡²ó¤Î¹Í»¡¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë¤â´üÂÔ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¥È¥±¥ë¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óÃÂÀ¸¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ë¡ª¡Ö¤³¤ì¤Ï²¶¤ÎÌäÂê¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤Û¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×É×ÉØµµÎö¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©
Ä«¥É¥é¹Í»¡·ÏYouTuber¥È¥±¥ë¡Ö¿ó¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡¢¤Î¤Ö¤Ë¥¥ì¤ë¡ª¡ª¡×
Àêµò¥·¥êー¥º¥É¥é¥Þ¹Í»¡·ÏYouTuber¤¬Í½ÁÛ¡ÖÂçÏÂ¤òºÆ¤Óµ´¤Ë¤µ¤»¤¿Î¢¤ÎÂ¸ºß¤ÏÏÂÀô¤«¡©¡×¥É¥é¥Þ¹Í»¡ÇòÇ®
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÁÛÁü¡¦ÁÏÂ¤·Ï¥É¥é¥Þ¹Í»¡¤ò¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î9¥É¥é¥Þ¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡¢Ä«¥É¥é¡¢TBSÆüÍË·à¾ì¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷Ä¾¸å¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥É¥é¥ÞÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ÊÀµ²ò¤Ïµá¤á¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ë¥É¥é¥Þ¤Î´¶ÁÛ¤ä¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¤â¡£