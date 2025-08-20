須田亜香里「30歳過ぎて初めてATMで現金引き出し」「実母呼び寄せ排水溝掃除」の“生活力ゼロ”エピソードに共演者ドン引き

元SKE48の須田亜香里が、8月19日放送の『踊る!さんま御殿!!』（日本テレビ系）で、驚きの生活実態を告白。なにわ男子・西畑大吾らをドン引きさせるなど、話題となっている。

「現在33歳の須田さんですが、『自立できないことが悩み』と明かしました。明石家さんまさんから『知らんがな!』と突き放されるなか、この後、次々と衝撃的なエピソードを披露したのです」（芸能記者）

彼女によれば、地元・名古屋に住む両親がいまも変わらず過保護なのだという。高校生のころから「お金を出さなくていい」と言われ続け、そのため、一度も実家にお金を入れたことがないと話していた。とくに印象的なエピソードが、風呂の排水溝の掃除だった。

「現在、名古屋と東京の2拠点生活を送っている須田さんですが、ひとり暮らしをしている東京の家では、どうしても風呂の排水溝の掃除が苦手なのだそうです。

彼女は、『（排水溝を掃除している最中）だんだん水があふれてきちゃって、『困った〜!』ってお母さんに言ったら（電話したら）、『分かった〜!』って言って、新幹線で名古屋から来てくれた』と告白していました。さんまさんは思わず『お前、なんちゅう奴やねん!』と一喝していました」（同前）

スタジオ中が驚くなか、さらに彼女は「ATMでお金を引き出したのも30歳過ぎてから」「宅配便を自分で発送したのは去年」と、追い打ちをかけるように明かした。

Xでは、その生活力のなさに、

《須田亜香里怖すぎる笑笑笑笑笑笑 30過ぎて過保護って恐ろしいな》

《須田亜香里ちゃんヤバいね》

《あかりちゃんの旦那になる人は、生活力ある人が必須だね》

と、さすがのファンでも擁護できないほどの声が。しかし、この日、共演していた西畑のファンからは意外な反応も。

《大吾くんの見たことない表情引き出してくれてありがとうございます》

《まじで西畑さんの冷めた目超刺さってる。須田亜香里さんほんまにありがとうございます》

「西畑さんはほぼ毎日、掃除をするそうで、須田さんが『掃除は1カ月に1回はします』と語ると、『えっ……』と絶句し、『ドン引きです……』と絞り出していました。

さんまさんから『（須田さんの家に）行ってあげろよ』と提案されると『絶対イヤやぁ！』と猛烈に拒絶反応を示していたのです。そんな西畑さんの、ふだんは見せない表情を引き出したとして、西畑さんのファンからむしろ感謝の声があがるという皮肉な結果になりました」（前出・芸能記者）

芸能プロ関係者によると、須田の母親は、ファンの間では有名な存在だという。

「須田さんのお母さん、通称『えっちゃん』はこれまでもテレビに出演したり、須田さんのInstagramにたびたび登場したりしています。2019年1月のInstagramでは60歳の誕生日を迎えていたので、現在は66歳になっているはず。

お母さんも、娘の顔見たさに東京に来ているとは思うのですが、そろそろ本格的に自立を考える時期なのでは、という声も聞かれます」

現役時代は、握手会での神対応から「握手会の女王」とも呼ばれていた須田。そのプロ意識の高さとは対照的に、親に依存する現実が浮き彫りとなってしまったようだ。