『ブスに花束を。』第8話 陽介に誕生日プレゼントを渡す
2025年7月4日（金）からTOKYO MX、MBS、BS日テレにて順次放送中のTVアニメ『ブスに花束を。』。第8話のあらすじと先行場面カットが公開された。
2016年4月〜2022年9月まで『ヤングエース』（KADOKAWA刊）にて連載されていた作楽ロク先生の漫画が原作で、2025年7月から放送開始となるTVアニメ『ブスに花束を。』。
本作品の主人公は、自分の容姿に自信がない非モテな女子高校生・田端花。少女漫画のような恋愛に憧れつつも、ネガティブ思考全開な花は、いつも教室の片隅でひっそりと過ごしていた。そんな彼女の高校生活は、早朝の教室でスクールカースト最上位のイケメン・上野陽介に ”恥ずかしい姿” を目撃されたことで変化が！ 教室での一件をきっかけに陽介やクラスメイトたちと交流することになり、花の周囲は次第に賑やかに！ さらに、花と陽介に恋の予感！？ ……というストーリーになっており、花と陽介を中心にギャグのちギャグ、たまに胸キュン！ をお届けする新型スクールラブコメディだ。
8月22日（金）から順次放送開始となる第8話「年に一度の主役日」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。
＜第8話「年に一度の主役日」あらすじ＞
陽介の誕生日プレゼントを何にしようか悩む花。悩んだ結果、良いアイデアが思いつかなかった花は圭介に相談。すると圭介は協力的な姿勢を示し、2人はプレゼントを選ぶためにデパートへ。圭介の提案でバスボムを買おうとする花だったが、とある問題が判明して断念。その後、バスボムに代わるプレゼントを探す花と圭介だったがどれも決め手に欠けていて……。それから数日後。陽介にプレゼントを渡すため、彼の家へ向かう花だったが……！？
＞＞＞第8話の先行場面カットをすべてチェック！（写真9点）
（C）作楽ロク/KADOKAWA/ブスに花束を。製作委員会
2016年4月〜2022年9月まで『ヤングエース』（KADOKAWA刊）にて連載されていた作楽ロク先生の漫画が原作で、2025年7月から放送開始となるTVアニメ『ブスに花束を。』。
本作品の主人公は、自分の容姿に自信がない非モテな女子高校生・田端花。少女漫画のような恋愛に憧れつつも、ネガティブ思考全開な花は、いつも教室の片隅でひっそりと過ごしていた。そんな彼女の高校生活は、早朝の教室でスクールカースト最上位のイケメン・上野陽介に ”恥ずかしい姿” を目撃されたことで変化が！ 教室での一件をきっかけに陽介やクラスメイトたちと交流することになり、花の周囲は次第に賑やかに！ さらに、花と陽介に恋の予感！？ ……というストーリーになっており、花と陽介を中心にギャグのちギャグ、たまに胸キュン！ をお届けする新型スクールラブコメディだ。
＜第8話「年に一度の主役日」あらすじ＞
陽介の誕生日プレゼントを何にしようか悩む花。悩んだ結果、良いアイデアが思いつかなかった花は圭介に相談。すると圭介は協力的な姿勢を示し、2人はプレゼントを選ぶためにデパートへ。圭介の提案でバスボムを買おうとする花だったが、とある問題が判明して断念。その後、バスボムに代わるプレゼントを探す花と圭介だったがどれも決め手に欠けていて……。それから数日後。陽介にプレゼントを渡すため、彼の家へ向かう花だったが……！？
＞＞＞第8話の先行場面カットをすべてチェック！（写真9点）
（C）作楽ロク/KADOKAWA/ブスに花束を。製作委員会