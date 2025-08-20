ニューカッスルからの退団希望を表明しているFWアレクサンデル・イサク。ついに同選手はInstagramのストーリーで明確なコメントを発し「舞台裏で交わされた話や合意内容を反映していない」「事実として約束は交わされ、クラブはずっと前から僕の立場を理解していたはず。しかし今になって初めて問題が表面化したかのように振る舞うのは誤解を招くことだ」などと語った。



ニューカッスル側はこれを受け、公式にイサクに関する声明を発表している。





Newcastle United statement: Alexander Isak — Newcastle United (@NUFC) August 19, 2025

「今晩、アレクサンデル・イサクによるソーシャルメディアの投稿が我々の注意を引いたことに失望しています」「我々は明確に申し上げます。アレックスは依然、契約下にあり、クラブの公式な立場としてアレックスが今夏にニューカッスル・ユナイテッドを去ることが許されるという約束は一切なされていません」「我々は最高の選手を引き留めたいと考えていますが、選手自身の希望も理解し、彼らの意見に耳を傾けます。アレックスと彼の代理人に説明したように、我々は常にニューカッスル・ユナイテッド、チーム、そしてサポーターの最善の利益を考慮しなければなりません。そして、今夏の売却条件が整っていないことを明確に伝えてきました」「その条件が満たされるとは考えていません」「我々は誇り高い伝統を持つフットボールクラブであり、家族のような一体感を維持することを目指しています。アレックスは我々家族の一員であり、彼がチームメイトと再び合流する準備ができたとき、歓迎されるでしょう」イサクの発信とは裏腹に、約束がなされていたという話をクラブは否定した。やはりニューカッスルにはイサクを手放す気は微塵もないようだ。イサクが折れるのか、ニューカッスルの態度を変えさせるほどの大金がリヴァプールから提示されるのか。移籍市場の期限は迫っている。