冷凍庫にストックしとこーーーッッ♡【セブン-イレブン】今買いたい「新作アイス」

おうちで涼みたい時には【セブン-イレブン】の「新作アイス」を味わいませんか？ お腹を満たしながらクールダウンできるアイスは、暑い日のために冷蔵庫でストックしておくのもおすすめです。今回はそんな新作アイスを、コーンタイプやバータイプなど、バラエティ豊かなラインナップでお届けします。

2つのアイスが楽しめる「7プレミアム マンゴーラッシーワッフルコーン」

マンゴーラッシー風に仕上がったワッフルコーンアイス。ザクザクとしたコーンの食感に食べ応えも感じられそうです。インスタグラマー@miki__iceさんによれば「アルフォンソマンゴー果汁を使用」しており、アイスは「マンゴーアイス」「ヨーグルト風味アイス」を半分ずつ楽しめる贅沢仕立て。酸味のあるヨーグルトにマンゴーのフルーティーさがプラスされた、ほどよいトロピカルな味わいが堪能できるかもしれません。

ビタミンCも摂れる！「7プレミアム 4種のフルーツ大好きな白くまバー」

バータイプで空き時間にサクッと食べられそうなこちら。@miki__iceさんいわく「みかん、黄桃、パイン、マンゴーの果肉」が入っており、ジューシーな味わいが満喫できそうです。パッケージによれば「ビタミンC 30mg」も摂れるらしく、栄養不足を補いつつ美味しく食べられそうなのもうれしいところ。

氷のひんやり感でリフレッシュ！「森永アロエヨーグルト味氷」

【森永】で発売されている「アロエヨーグルト」がアイスになって登場！ パッケージによれば「アロエ葉肉入り微細氷」と「アロエヨーグルト味アイス」を合わせているのだとか。氷ならではのひんやりとした味わいでクールダウンしつつ、気分もリフレッシュさせてくれそうです。@miki__iceさんによると「ほんのり酸味もあり」と、食後のデザートにも良さそうな食べやすさもうかがえます。

食べ応えが欲しい時に「爽 コリぷに食感 ヨーグルト味」

【ロッテ】の“爽”シリーズから登場したこちら。ヨーグルト味がベースのカップアイスです。パッケージによれば「ナタデココ・白玉風粒こんにゃく入り」らしく、クールダウンしつつしっかり食べ応えも欲しい時にうってつけ。頑張った自分へのご褒美にいただくのも良さそうです。「数量限定」とのことなので、見かけた際はぜひお見逃しなく。

