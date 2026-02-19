ローソンは2月24日、日本航空（JAL）グループの客室乗務員および機内食開発チームが監修したコラボレーション商品12品を発売する。レジ横のフライドフーズでは、JAL国際線で提供されている「オニオンコンソメスープ」の味わいを再現した商品3品を全国で展開する。また、ご当地名物をテーマにした「プレミアムロールケーキ」8種類を地域別に販売する。販売商品は以下の通り。価格表記はすべて税込。■フライドフーズ（全国発売）◆