今日の運勢占い8月20日（水）12星座占いランキング第1位は蟹座（かに座）！ 今日のあなたの運勢は何位…!?
2025年8月20日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）8月20日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやびさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第１位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？
【1位】蟹座（かに座）
何をやっても上手くいきそうな日。いつもより大胆に行動をしてみるのもアリ。恋愛運も良い時期なので、気になる人がいればデートに誘ってみるのも良いでしょう。親友もサポートしてくれそう。
【2位】蠍座（さそり座）
今日は、集中力がアップしているようです。興味があることを、とことんやってみる行うと良いでしょう。新たな才能が開花するかも。なんだか自信もついてきて、周りの人にお披露目したくなることでしょう。
【3位】魚座（うお座）
自分の内面を磨くようなことをおこない行いましょう。途中で挫折してしまったものがあればを、やり方を変えて再行って挑戦してみるのもアリ。昔から持っていたお気に入りのアクセサリーを身につけると対人運アップ。
【4位】乙女座（おとめ座）
今日は、自然体で振る舞うことを意識すると◎ あなたの良い面が相手に伝わり、長い付き合いになっていくかも。さらに誰かが見ていなくても良いおこない行いをするなど、良心に従うようにしてみて。
【5位】山羊座（やぎ座）
思わぬプチラッキーがある予感。早めに用事が済んで自分のための時間ができるかも。話題の映画などを観に行くのも◎ 普段しないような意外性のあるファッションやメイクをすればさらに運気アップ。
【6位】牡牛座（おうし座）
困っていることがあれば、きょうだい兄弟姉妹や親友に話してみると◎ 1一人では思いつかないようなアイデアが生まれるようです。誰かに頼ってみると、難しく感じていたものが楽にできるかも。
【7位】天秤座（てんびん座）
計画が順調に進んで爽快な気分になりそう。後輩などが大変そうにしていたら手伝ってあげるのも◎ いずれ恩返ししてくれるようです。夜は疲れを残さないためにも、マッサージをすると良いでしょう。
【8位】双子座（ふたご座）
心のどこかで気になっていた人と再会できる予感。その場では上手く話せないかもしれないので、連絡先を交換しておくと良いでしょう。あらためて会う約束をすれば、モチベーションも上がりそう。
【9位】牡羊座（おひつじ座）
今日は、自分のペースででき出来ることをおこなって行っていくと良いでしょう。意地を張ると上手くいかない場合があるので気をつけて。着飾ることはせず、ありのままの自分を見せていくと恋愛運も上向きに。
【10位】獅子座（しし座）
先輩や年上の人の話をしっかり聞いてみると良いかも。何か不思議な気分になる場合もありそうです。心で感じたことを素直に表現してみるのもアリ。直感的に「欲しいな」と思ったものは手に入れてみて。
【11位】射手座（いて座）
今日は、ドタバタした日になりそうですが、順序よくこなして行っていけば用事なども片付くようです。スッキリした気分になると、将来に対する良いイメージが持てることでしょう。お気に入りのアイテムを部屋に飾ると◎
【12位】水瓶座（みずがめ座）
あまり難しいことは考えずに、流れに身を委ねるのもアリ。なんだか気が重い場合は、無理をしないのも大切。ふわふわした動物やぬいぐるみに触れると心が癒やされるようです。
【今日の一言メッセージ】
1一人で過ごせる時間を大切にしましょう。最近の思い想いや考えなどを日記にしてしたためてみるのも◎ 癒やされる音楽やラジオなどを聴く聞くのもおすすめです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
