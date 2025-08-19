俳優・坂口健太郎（34）との“2ショット”が波紋を呼んでいる世界的大スターであるBLACKPINKのリサ（28）。

8月14日に、今年2月に発売されたソロアルバムに収録されている曲のショートフィルムが公開され、その中でリサと坂口は恋人役を演じた。16日にリサはインスタグラムを更新し、ショートフィルムでの坂口との仲睦まじいオフショットを披露したのだが、その中には坂口の腕にリサが噛みつく写真も。

オフショットということもあって、“親密すぎる写真”には坂口のファンを中心にリサに嫌悪感を示す人が続出する事態となった。

恋人役の坂口との写真が思わぬ炎上を招いたリサだが、プライベートでは”本物の恋人”がいるという。

「リサさんといえば、ファッション界最大のコングロマリットである『LVMH（ルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシー）』のベルナール・アルノー会長（76）の息子であるフレデリック・アルノー氏（29）との熱愛が’23年頃から報じられてきました。2人は交際を公言していませんが、’23年夏にはパリのレストランなどで、’24年夏にはハワイで一緒に食事をするところなど、世界各地でデートする姿がたびたび目撃されています。

7月26日には中国系マレーシア人女優ミシェル・ヨー（63）が、フランスの晩餐会でのフレデリック氏との2ショットを自身のInstagramに投稿しましたが、その場に無関係のリサさんに言及し《リサともまた近いうちに会えることを願っている》と投稿したため、業界内では“公然の事実”となっています」（WEBメディア記者）

ベルナール・アルノー氏といえば、クリスチャン・ディオールを所有していたフランスの繊維会社マルセル・ブサックをグループごと買収後、LVMHに参画し、経営トップに就任して以降は、次々と有名ハイブランドを買収して一代で世界有数のグループに育て上げた人物だ。

「米誌フォーブスが’24年4月に発表した『世界長者番付』では、父親のアルノー氏の資産は2330億ドル（約35兆円）と、2位の米テスラCEOのイーロン・マスク氏（54）や、3位の米アマゾン・ドット・コム創業者のジェフ・ベゾス氏（61）を抑えて、2年連続で1位となりました。

アルノー氏には5人の子どもがいて、フレデリック氏は3男。アルノー氏の子供達は全員、同社の経営に携わっており、フレデリック氏は過’24年1月から『タグ・ホイヤー』などを傘下に持つLVMHの時計部門のCEOを務めています。一族はミラノに約2エーカー（約8100平方メートル）のブドウ畑も抱えるレオナルド・ダヴィンチの邸宅を所有するなど、世界屈指の富豪一族です」（前出のWEBメディア記者）

大富豪一族の恋人がいるリサにとって、今回の炎上はお構いなしかも？