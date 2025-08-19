◇米女子ゴルフツアー ポートランド・クラシック最終日（2025年8月17日 オレゴン州コロンビアエッジウオーターCC（6497ヤード、パー72））

2打差単独首位から出た岩井明愛（23＝Honda）が6バーディー、ボギーなしの66で回り、通算24アンダーでツアー初制覇を飾った。日米通算7勝目。5月に初優勝した双子の妹・千怜（ちさと、23＝Honda）に続く勝利で、ツアー史上初の双子Vを達成した。姉妹Vはこれで4組目となり、日本勢としては今季5人目の勝利。千怜も7打差7位から今季自己ベストの64と伸ばし、通算19アンダーの3位に入った。

グリーンサイドで明愛の優勝を見守った母・恵美子さんは涙が止まらなかった。「久しぶりに大泣きしました。千怜が勝ってから、明愛が見ていてつらいのもよく分かっていた。それを思い出して…」と声を震わせた。

父・雄士さんと米国に同行して姉妹を支えるが、岩井家ならではのサポート体制がチーム分けだ。この日明愛を担当したキャディーのアーロン・ランドリー氏と千怜を担当したマーク・ウォリントン氏は約4週ほどで交代。両親も週ごとに「明愛チーム」「千怜チーム」に分かれる。スタートの時間が大きく異なる時は、チームごとに食事を取る。

今週の明愛担当は恵美子さん。「言葉がないくらいうれしかった」と娘の快挙を喜んだ。雄士さんも千怜のホールアウト後に合流し、「最後カップインするまで苦しかった。こんなにドキドキさせてくれる娘はいないですからね。幸せです」と実感を込めた。