「私、不器用なんで」「もう歳だから」。つい口にしてしまうその一言が、実は「仕事ができない人」の口グセだとしたら。アパレル史上最年少で上場した株式会社yutori社長・片石貴展氏は、こうした何気ない決まり文句を「自分を殺す口ぐせ」と呼ぶ。なぜその一言が、あなたの可能性を静かに閉じてしまうのか。本書からその正体を紹介する。（構成：ダイヤモンド社書籍編集局/淡路勇介）「私、人見知りだから」「私、不器用なんで」