◆米男子プロゴルフツアーメジャー第３戦全米オープン最終日（２１日、ニューヨーク州シネコックヒルズＧＣ＝７４４０ヤード、パー７０）１４年連続出場の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は１バーディー、４ボギーの７３で回り、通算１４オーバーの６５位だった。２０１７年に２位、２２年に４位、一昨年は６位に入った大会。１６年に１度だけ予選落ちがあったが、決勝ラウンド後の順位では昨年の４２位を下回る“自己ワー