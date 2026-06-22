＜全米オープン最終日◇21日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞世界一過酷といわれる大会で完全優勝を果たしたウィンダム・クラーク（米国）が、高々と優勝をトロフィーをかかげた。2023年以来となる大会2勝目。満面の笑みを浮かべたが、この日は特に“過酷”な一日だったに違いない。【写真】確かにギャラリーの反応はいまいち？初日から首位を明け渡すことなく、最後まで走り切った。3日目を終え