「総理に伺います。危機対応と成長戦略をどう両立させていくのか」【当日の様子】台風直撃により、都内は大荒れの天候だった6月4日の衆院予算委員会で、高市早苗首相にそんな質問をぶつけていたのは、「チームみらい」の高山聡史幹事長（39）。だが、“国会の花形”と呼ばれる舞台の裏では……。高山氏は党の選挙対策本部長も兼務◆◆◆安野貴博党首を支える“右腕”衆院選（2月8日投開票）で11議席を獲得したみらい。参院議