中国産の「きざみねぎ」を混ぜていたにもかかわらず、京都府産九条ねぎのみで造られた商品であるかのように偽って販売していたとして、食料品販売会社の元社長が逮捕されました。 【写真を見る】【速報】中国産混ぜた「きざみねぎ」を京都府産九条ねぎと偽って販売の疑い食料品販売会社元社長を逮捕京都府警 不正競争防止法違反などの疑いで逮捕されたのは、京都市南区の食料品販売会社「葱保」の元社長で、現在は社員の高田