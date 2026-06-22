日経平均株価が最高値を更新するなど株高が続くなか、普通の会社員でも純金融資産1億円を突破する「いつの間にか富裕層」と呼ばれる人が増えている。SPA!は純資産1億円を達成した会社員658人に調査を実施。彼らが“億り人”になれた秘訣に迫った！◆資産1億円を達成できた「最大の要因」資産1億円を達成した人にとって何が「最大の要因」になったのか。SPA!が首都圏在住の純金融資産1億円超の会社員658人を調査したところ、最も多