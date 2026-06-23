鹿児島県の温泉施設で、入浴中に行方不明となった5歳の男の子。きょうも警察と消防がおよそ100人態勢で捜索しています。記者「けさから捜索が再開されましたが、現場では小雨が降っていて、川は流れが少し速くなっているように見えます」行方が分からなくなっているのは、熊本県八代市の田中嶺臣くん（5）です。警察などによりますと、おととい午後3時半ごろ、温泉施設「かれい川の湯」で「子どもがいなくなった。川に落ちた可能性