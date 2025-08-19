「えっぐいボディ来た！」“世界一セクシー”と謳われるスイス代表女子が大胆ピンクビキニ姿でファン魅了！「オーラがやばいな」「何もかもが美しい」
2025-26シーズンもユベントス女子でプレーするスイス女子代表MF、アリシャ・レーマンが公式インスタグラムを更新。派手なビキニ姿でクルージングする様子を公開し、ファンの大きな関心を誘っている。
欧州メディアがこぞって“世界一セクシーなフットボーラー”と謳い、目下1665万フォロワーを抱える世界的インフルエンサーは今回、髪をポニーテールに束ねて斬新なピンクのビキニ姿で登場。船上で日光浴を楽しむ様子や、気持ち良くうたたね寝するカットなどを紹介しつつ、腹筋をはじめ鍛え抜かれた美ボディを惜しげもなく披露している。
投稿をチェックしたファン＆フォロワーからは絶賛する声が多数。「えっぐいボディ来た！」「もうオーラがやばいな」「何もかもが美しいね」「マジでヴィーナス」「フットボーラーである事実を忘れがちだ」「ホント絵になる女性です」「さりげないクールさが素敵」などなど、コメント欄は活況を呈している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ブロンド美女レーマンが公開した“大胆ピンクビキニ”姿をチェック！
