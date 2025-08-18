¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂ³Åê¤ò»Ù»ý¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÏ¢Î©Æþ¤ê¤Ï¡ÖÀ¯ºöÅª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬Èó¾ï¤Ë¶á¤¤¡×¤È´üÂÔ
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï£±£¸Æü¡¢È¯ÇäÃæ¤Î¡Ö½µ´©¸½Âå¡×¤Çµµ°æÀÅ¹á¸µ¼«Ì±ÅÞÀ¯Ä´²ñÄ¹¤ÈÂÐÃÌ¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÎÂ³Åê¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£»á¤Ïµµ°æ»á¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¡Ö¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÁè¤¤¤Ë¤Ï¡¢²æ¡¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸ý½Ð¤·¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¼óÈÉ»ØÌ¾¤Ç¡ØÀÐÇËÌÐ¡Ù¤È½ñ¤¤¤¿ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë°Ê¾å¡¢ÁíÍý¤ò»Ù¤¨¤è¤¦¤È¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡µµ°æ»á¤ÏÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«¸ø¤À¤±¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ÂçÏ¢Î©¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£
¡¡ÀÆÆ£»á¤Ï¼«Ì±¤¬ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÈÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡Ö³Î¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¸øÌÀÅÞ¤¬¤½¤³¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀ¯¼£»ñ¶â¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä½êÆÀºÇÄã¸ÂÅÙ³Û°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¡ÖÀ¯ºöÅª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬Èó¾ï¤Ë¶á¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ï¢Î©Æþ¤ê¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ÏÀÆÆ£»á¤¬ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂ³Åê¤ò»Ù»ý¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¿¨¤ì¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÏÀè¤Î»²±¡Áª¤Ç²áµîºÇÄã¤Î£¸µÄÀÊ¡£ÇÔ°ø¤Î£±¤Ä¤Ï»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤Î¹âÎð²½¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤¬¡¢²¼Ìî¤»¤º¡¢¼«¸ø¤È¤ÎÏ¢Î©°Ý»ý¤Ø¤Î¼¹Ç°¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÏÀÐÇËÁíºÛ¤¬¼Ç¤¤·¡¢¿·ÁíºÛ¤Î¤â¤È¤Ç¤Ê¤é¼«¸ø¹ñ¤ÎÏ¢Î©¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎÀÊ¤ËÃå¤¯¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£