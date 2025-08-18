「飲んだらエロくなります」三上悠亜の“酒エピソード”に見取り図大興奮！「人肌恋しくなるから…」

8月17日（日）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、見取り図・リリーの本気挑戦プロジェクト第3弾として、リリーが「プロネイリスト」資格取得を目指した。

特訓を積んだリリーが、試験直前に実践の相手として選んだのは三上悠亜。ネイルには必須だという施術中の会話が弾んでいくと、横で見ていた見取り図・盛山晋太郎は次第に興奮していき…。

【映像】「めっちゃセクシー」三上悠亜に施したネイルにリリー自画自賛

番組ではこれまで、美術の教員免許をもちアートにも精通するリリーだからこその挑戦に密着。「絵本作家」「映画製作」に続く第3弾として、今回は「レディー・ガガのネイリストになる」ことを目標に「プロネイリスト」を目指すことになった。

通常は取得に半年かかるところ、2カ月で知識と技術を習得しようというリリーは、仕事の合間を縫ってネイルスクールに通うなど地道な努力を重ねていく。

試験を5日後に控えたタイミングで、三上にモデルとなってもらい実際に施術をすることに。10年にわたりネイルを続けているという三上は「練習台が私？」と笑ったが、「上手にやってくれるなら」と依頼を快諾した。

ネイリストは施術中のコミュニケーションも大事だと教わったリリーは、三上の手を取りながら「初めて手を繋いだのはいつ？」などと会話を始める。そして「お酒は飲むの？」といった会話の流れで「飲んだらどうなるの？」と聞くと、三上から「エロくなります」との答えが返ってきた。

近くで施術を見守っていた盛山はこれを聞いた瞬間、思わず身を乗り出す。さらに三上が「人肌恋しくなるから、頑張って家で寝るようにしてる。楽しくなるけど寂しくなるじゃないですか、最終的に誰も横にいなかったら」と続けると、盛山はリリーを介して「横に誰かいたらどうなるの？」と質問した。

これにも三上がストレートな答えを返すと、盛山は興奮のあまりテーブルに突っ伏していた。

会話は下世話だったが、リリーの施術は試験本番を見据えたガチなもの。練習で苦戦していた、クジャクの羽をイメージした繊細なデザインである“ピーコック”というデザインを描き切り、見事ネイルは完成した。三上も「満足。このまま外出ても恥ずかしくない」と、その出来栄えを称賛していた。