「ダンジョン飯」「魔術師クノンは見えている」がKindleで99円に。KADOKAWAセールが開催中【8/21まで】
Kindleでは、「ダンジョン飯」「魔術師クノンは見えている」など、人気のKADOKAWA作品がセール価格になる「カドサマー第4弾」が8月21日（木）まで開催中。ポイント還元も行われているので、「ダンジョン飯」や「魔術師クノンは見えている」の1巻は実質54円で読めます。読んでみたかった作品をお得に試してみませんか？
〈あらすじ〉地上に生きる全ての生物の欲望を喰らおうとする悪魔。止められるのは、主人公のライオスのみ。世界を救うための戦いの行方は……？
シリーズが完結し、気になってた人は一気読みするチャンスです。
〈あらすじ〉「必ず魔術で目を作るんだ。」生まれつき目の見えない少年クノン・グリオン。彼の目標は水魔術で新たな目をつくること。瞬く間に魔術の才能を開花させていくクノンの名は、やがて王宮にまで轟くほどに――!?
「小説家になろう」で圧倒的人気のハイファンタジー、待望のコミカライズ。
715円 → 358円（49％オフ）
〈あらすじ〉ウザいけれどカワイイ巨乳後輩、宇崎ちゃんとのドタバタラブコメが単行本に。静かに放課後を過ごしたい大学3年生、桜井真一だが、毎度毎度宇崎ちゃんがウザ絡みをしてきて―――？
〈あらすじ〉学園の「王子様」として女子にモテにモテまくる女の子、美明。そんな美明の幼馴染で全くモテない男子高校生・塁は、モテる秘訣を放課後に伝授してもらうことに！
1巻の巻末には本編で描かれなかった舞台裏やおまけエピソード、ちょっと過激なイラストなどを描き下ろしで収録。電子版限定で本編に連載時にはなかったほんのちょっぴり特殊な演出も…!?
ニコニコ漫画にて読切掲載後大人気で連載化したラブコメ作品が待望の単行本化。
1,186円 → 605円（48％オフ）
1,725円 → 880円（48％オフ）
高校生のわたしが精神科病院に入り自分のなかの神様とさよならするまで (コミックエッセイ)
1,186円 → 605円（48％オフ）
※獲得ポイント：275 pt（45%）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
あっという間に人は死ぬから 「時間を食べつくすモンスター」の正体と倒し方
1,725円 → 880円（48％オフ）
※獲得ポイント：400 pt（45%）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
