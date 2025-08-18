¤æ¤ê¤Ë¤ã¸µÎø¿Í¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÎÙ¤Ç¡×¸å²ù¤Ä¤Å¤ë¤â...¥Í¥Ã¥ÈÊò¤ì¡Ö¤æ¤ê¤Ë¤ã¤Î¼ÙËâ¤¹¤ó¤Ê¡×¡¡ÉÔÄç¹Ô°Ù¤ÇÁûÆ°
¿Íµ¤TikToker¡¦¤æ¤ê¤Ë¤ã¤µ¤ó¤Î¸µÎø¿Í¡¢óîÆ£ÂÀ°ì»á¤¬¡¢2025Ç¯8·î17Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¡£¤æ¤ê¤Ë¤ã¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤æ¤ê¤«¤ÏËÍ¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×
óîÆ£»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢25Ç¯8·î1Æü¡¢¤æ¤ê¤Ë¤ã¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖPretty Chuu¡Ê¥×¥ê¥Á¥å¡¼¡Ë¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÀÅª¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯³Ð¡£óîÆ£»á¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ë±¿±Ä¤È¤·¤Æ·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁûÆ°¤òµ¡¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤æ¤ê¤Ë¤ã¤µ¤ó¤ÏX¤Ç¡¢óîÆ£»á¤È¡Öº£¸å¤¤¤«¤Ê¤ë´Ø·¸¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢óîÆ£»á¤¬8·î17Æü¡¢X¤Ç¡Ö¤æ¤ê¤«¤ò¼º¤Ã¤Æ¤«¤éÈ¾·î¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¸å²ù¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ï¤æ¤ê¤«¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤æ¤ê¤«¤Îµï¤Ê¤¤ËèÆü¤ÏÀ¸¤¤ë´õË¾¤â¤Ê¤¯¡¢¸å²ù¤ÎÇ°¤Ë²¡¤·ÄÙ¤µ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤æ¤ê¤«¤ÏËÍ¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£°¦¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤Ë¡¢°¦¤Î°ÕÌ£¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤â¤æ¤ê¤«¤Ç¤·¤¿¡£5Ç¯È¾¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â°ì½ï¤Ëµï¤Æ¡¢2¿Í¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¤æ¤ê¤«¤Ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤òºî¤ë¤Î¤¬ËèÄ«¤ÎÆü²Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤ÏÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤â¡¢¤æ¤ê¤«¤Ïµï¤Þ¤»¤ó¡£µõÌµ´¶¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤³¤½¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹¬¤»¤ò¼«Ê¬¤Î¶ò¤«¤µ¤Ç²õ¤·¡¢Èà½÷¤Ë°ìÀ¸»Ä¤ë¿¼¤¤½ý¤òÉé¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬Áþ¤¯¤¯¤Æ´®¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î·ç´Ù¤ÈÉå¤Ã¤¿¿È¾¡¼ê¤µ¤Ï·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤Ë¤³¤ó¤Ê»ñ³Ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ë¾Ð¤Ã¤¿²Ä°¦¤¤¤æ¤ê¤«¤òÎÙ¤Ç¸«¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤æ¤ê¤Ë¤ã¤µ¤ó¤ÎËå¡¢¤ì¤¤¤Á¤§¤ë¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡¢¤æ¤ê¤Ë¤ã¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖåºÎï¤Ê¸ÀÍÕÊÂ¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¶á´ó¤í¤¦¤È¤¹¤ó¤Ê¡£¤æ¤ê¤Ë¤ã¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ó¤Ê¡×¡Ö¤ªµ¤»ý¤ÁÉ½ÌÀ¤Ï¤´¼«Í³¤Ë¤É¤¦¤¾ ¤Ç¤â¾¡¼ê¤Ë¼Ì¿¿»È¤¦¤Î¤Ï¤À¤á¤À¤í¡×¡Ö¤æ¤ê¤Ë¤ã¤Î»ö¤Û¤ó¤È¤ËÂç»ö¤Ê¤éÊÌ¤ì¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ë¤æ¤ê¤Ë¤ãÂº½Å¤·¤í¤è °Â°×¤ËÈ¿¾ÊÊ¸¤Ê¤ó¤Æ½ñ¤¯¤Ê ¤æ¤ê¤Ë¤ã¤ÎÁ°¿Ê¤Î¼ÙËâ¤¹¤ó¤Ê¡×¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¹Ô°Ù¤·¤¿¤Î¼«Ê¬¤ä¤ó º£¹¹¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤ì¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤ó¤Î ÄË¤¹¤®¤ä¤í¡×¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£