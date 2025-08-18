この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

旅行系YouTubeチャンネル『SHO【Traveler】』の動画で、旅行者のSHO氏が「日本人観光客が99%行かない」という台湾・新北市樹林区を1泊2日で巡り、地域の魅力と日常を紹介した。



冒頭でSHO氏は、樹林区が台北から電車で約20分の距離にありながら、観光客が少ない「ローカルエリア」であると述べた。かつて炭鉱で栄えた歴史があり、古い駅舎や鉄道遺構が残るという。



とりわけ1931年に完成した「旧山佳駅舎」に言及した。鉄筋コンクリートと赤れんがの建物で、日本と西洋のデザインが融合していると紹介し、当時、周辺の炭鉱から石炭を運び出す拠点だったという。現在も当時の雰囲気が感じられると述べた。



続いて、北台湾でも大規模とされる「樹林興仁花園夜市」を訪れた。敷地は約5ヘクタールで、常設の屋台が400〜700軒並ぶと説明。全エリアが透明な大型ルーフで覆われた全天候型で、「雨の日でも濡れずに夜市を楽しめるんです」と語った。トイレや授乳室、ごみ処理場も備え、射的やVRゲーム、トランポリンなどの遊具もあるとした。「こんな夜市が台湾にあるって知らなくて今回初めて来てマジでびっくりした」と述べ、近代的な設備と活気に驚いた様子を示した。



街中には昔の暮らしを描いた壁画が点在し、地元の人々に親しまれる「荷花池（ハス池）」では夏にハスの花が咲くという。地元グルメも紹介し、牛肉麺や、皮蛋（ピータン）とピーナツごまだれを合わせた「皮蛋乾麺」を実食。「今まで食べてきた皮蛋系の麺で一番美味しかった」と評価した。



SHO氏は「マジでこの街一昔前の台湾みたいでめちゃくちゃ味ある」「観光客とかは絶対いないけど、マジで素の台湾が味わえる場所ですね」と語った。都会の喧騒から離れ、ローカルな歴史や文化、市場の活気を体験できる地域として樹林区を紹介した。