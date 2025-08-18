ホテルニューオータニ幕張で楽しむ♡秋限定ハロウィンアフタヌーンティー

ホテルニューオータニ幕張の最上階「ベイコートカフェ」で、2025年9月1日～10月31日までの期間限定『ハロウィンアフタヌーンティーセット』が登場します。栗やぶどうなど秋の味覚をふんだんに使ったスイーツと、ホテルメイドの贅沢なセイボリーが三段スタンドにずらり。地上100ｍからの絶景とともに、ハロウィン気分たっぷりの優雅なティータイムをお楽しみください。

秋色スイーツと彩りセイボリーがずらり

『ハロウィンアフタヌーンティーセット』

ティースタンド上段には、黒いスポンジが印象的な「ブラックマロンショートケーキ」や、糖度14度以上の静岡県産マスクメロンを使った「スーパーメロンショートケーキ」など、秋色スイーツが勢ぞろい。

中段には「マロンパンナコッタ」や「カシスオランジェ」。

下段には「いちじくとスモーキービーフのクロワッサンサンド」や「和牛ブラックハンバーガー」などの贅沢セイボリーも。ハロウィンらしい遊び心あふれるラインナップです。

「ベイコートカフェ」は地上100ｍに位置するホテル最上階ラウンジ。大きな窓から東京湾の絶景を一望しながら、昼から夕方へと移ろう空の表情も堪能できます。

天気の良い日には富士山が見えることも。紅茶はダージリンやアッサムなど10種類以上から選べ、スイーツとのペアリングも自由自在。

120分制\6,600、窓側確約＆乾杯ドリンク付150分制は\7,150（いずれもサービス料別）で楽しめます。

期間：2025年9月1日（月）～10月31日（金）

時間：11:30～17:00（L.O.）

場所：ペントハウスラウンジ ベイコートカフェ (24F)

お問い合わせはTelにてお願いいたします。

秋の午後を彩る、特別なひとときを

ハロウィンの魔法に包まれたアフタヌーンティーは、秋だけの特別な贅沢時間となりそうです。

栗やぶどうの濃厚な甘み、シェフこだわりのセイボリー、そして窓一面に広がる絶景が、心まで満たしてくれます。

大切な人と、または自分へのご褒美に、秋色に染まるホテル最上階で優雅なティータイムを過ごしてみてはいかがでしょうか。