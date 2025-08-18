ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¡È¸¸¡É¤Î44¹æ¤Ë¶ì¾Ð¤¤¡¡²ù¤·¤¤¡Ö12/30¡×¡ÄÅ¨ÃÏ¤Ê¤éºô±Û¤¨¤Ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å°ÂÅÈ
º¸Íã¥Ý¡¼¥ëÉÕ¶á¤Ø¤ÎÆÃÂçÈôµå
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥Ñ¥É¥ì¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ÇÈôµ÷Î¥105¥á¡¼¥È¥ë¤Îº¸Èô¤òÊü¤Ã¤¿¡£MLB¸ø¼°¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢30µåÃÄ¤ÎËÜµòÃÏ¤Î¤¦¤Á12µå¾ì¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åö¤¿¤ê¤Ç¡¢Å¨ÃÏ¥Ú¥È¥³¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ì¤ÐËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÃ«¤ÈÁê¼êÀèÈ¯¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡4-0¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿2²ó1»à°ìÎÝ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤¬Êü¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ïº¸Íã¥Ý¡¼¥ëÉÕ¶á¤Ø¤ÎÂçÈôµå¡£ÂÇµå½éÂ®104¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó167¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥346¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó105.4¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ41ÅÙ¤ÎÅö¤¿¤ê¤ÏMLB¸ø¼°¤Î¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥µ¥Ð¥ó¥È¡×¤Ç¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ¤Ë¡ÈÇ§Äê¡É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃÆÆ»¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç´¿À¼¤Ë²¡¤µ¤ì¤ÆÂÇµå¤Ï¿¤Ó¡¢º¸Ãæ´Ö´ó¤ê¤Ç¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿Áê¼êº¸Íã¤Î¥é¥¦¥ì¥¢¡¼¥Î¤¬¤Ê¤ó¤È¤«Íî²¼ÃÏÅÀ¤ËÆþ¤ê¡¢ÂÎÀª¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¥ã¥Ã¥Á¡£ÂçÃ«¤Ï²ù¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤ÎÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡È¸¸¤Î44¹æ¡É¡£¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤¬¥Ó¥¸¥¿¡¼µåÃÄ¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤È¤¤¤¦ÈéÆù¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¥ì¥Ã¥º¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ê¤É12µåÃÄ¤ÎËÜµòÃÏ¤À¤ÈËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë