「日本のスターが落選」欧州名門の23歳日本人がCLメンバー選外で現地騒然！指揮官が評価していたのになぜ？「監督は感銘を受けていたが…」
前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔が所属するスコットランドの名門セルティックは、現地８月20日、チャンピオンズリーグ（CL）のプレーオフ第１レグでカザフスタンのカイラトと対戦する。
８月16日には、このCLプレーオフに臨む登録メンバー25人が発表され、今夏にアルビレックス新潟から加入したDF稲村が選外となった。
これは現地でも話題となり、セルティックの専門メディア『67 HAIL HAIL』は「日本のスターが落選した」と見出しを打ち、次のように伝えた。
「イナムラは25人の登録メンバーから外されており、移籍期間が終了する前に貸し出されることが予想される。ロジャーズ監督はプレシーズンを通してイナムラのプレーに感銘を受けており、左SBのプランを再評価する必要があると認めていた」
「だが、セルティックのカイラト戦の第１戦と第２戦に出場できなくなったため、レンタル移籍する可能性の方が高くなったようだ」
23歳の稲村は加入当初からレンタル移籍が濃厚と見られていたが、プレシーズンマッチで評価を上げ、指揮官はチームに残す可能性を示唆していた。
だが、ここまで公式戦３試合でベンチ入りできず。CLメンバーからも外れたことで、レンタルされる可能性が高くなったと見られているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
