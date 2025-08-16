この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が「ドブ水槽でハサミを食われたザリガニの変化がすごい！【ドブ川水槽18】」と題した新作動画を公開。動画では、生き物好きで知られる真釣ちゃんねるさんが、“ドブ川”をイメージしたユニークな水槽で飼育する外来生物たちのリアルな生態を報告した。



今回の主役は、日本の川で定着したアメリカザリガニやグッピー、ジャンボタニシといった外来種たち。なかでも、大型オスのアメリカザリガニ「ザリオ」とメスの「ザリミ」の生態に迫る。特にザリミは1ヶ月前に脱皮したばかりにも関わらず、再び脱皮して「ハサミが完全に再生！」「甲殻類のすごいところ。お見事です」と、驚きの生命力を見せた。



真釣ちゃんねるさんはその再生能力に「ザリガニも生命力えぐいよ、やっぱ」「前回襲われて食べられてしまったハサミが、一回り小さいながらもしっかり新しく生えてきている」と感動を隠せない様子。さらに、「触覚も再生するのすごいな。人間も脱皮して新品の体、手に入れられたらいいのに」と羨望のコメントも口にしている。



また水槽内では「グッピーが爆発的に増えちゃってます」と報告。「稚魚が隠れる場所が多く、親に食べられてもそれ以上に増えていく」と、リアルな外来種繁殖問題も指摘した。さらに「瓶の中で浮き草が偶然増えたり」、「枯葉や雑草を入れることで様々な生き物の生態が観察できる」と自然界の神秘的な様子に言及。「アルビノジャンボタニシ」など希少個体の変化も伝えた。



締めくくりに「ドブ川水槽は、実際のゴミも使って独特のレイアウトにしているけど、近々第2弾も作りたい」と今後の展開に意欲を示し、「今回は1ヶ月前に脱皮したザリミがまた脱皮、そしてこの再生能力、体の変化がすごいでした。お見事よ、ほんと」と動画を締めた。