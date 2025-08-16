ウクライナ戦争停戦案を議論するため４年２カ月ぶりに開かれた米ロ首脳会談は最終合意なく終わった。

トランプ米大統領とロシアのプーチン大統領は１５日（現地時間）、米アラスカ州アンカレジで米ロ首脳会談を終えた後、共同記者会見を行った。

まずプーチン大統領が「トランプ大統領と建設的な対話をした」とし「今日、我々が到達した理解がウクライナの平和に進む道を開くことを希望する」と会談の結果を評価した。続いて「ウクライナと欧州国家が建設的な姿勢でこれらすべてのことを認識し、水面下の陰謀や挑発行為などでいかなる障害物も作らず、新しい進展を妨害する試みもしないことを期待する」と述べた。

トランプ大統領も「非常に生産的な対話をした」とし「我々が合意したいくつかの点があった」と前向きに評価した。しかしトランプ大統領は「我々が完全に合意できなかったいくつか大きなことがあると話すが、一部進展があった」とし「（最終）合意するまでは合意したのではない」と話した。

プーチン大統領も具体的な合意事項を明らかにしなかった。ただ、「ウクライナの安全保障が必要というトランプ大統領の意見に同意した」とし「関連作業を始める準備ができた」と述べた。

トランプ大統領は「私はしばらくして北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）に電話をする」とし「適切だと考える複数の人に電話をし、ゼレンスキー（ウクライナ）大統領に先に電話をして今日の会談について話す」と伝えた。

最後にトランプ大統領は「合意できない点が極めて少しだけ残っていて、一部はそれほど重要ではない」とし「一つはおそらく最も重要だが、我々は合意点に到達する可能性が非常に高い」と話した。

両首脳は次の会談の約束もした。トランプ大統領が「近いうちにまた対話をするためプーチン大統領と会うことになるはず」と述べると、プーチン大統領は「次はモスクワでしよう」と返答した。