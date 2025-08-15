『忍たま乱太郎』ドラマCD26作が再販決定 ファンからの熱いリクエストに応えて
アニメ『忍たま乱太郎』のドラマCD26作が、フロンティアワークスから再販されることが決定。多くのファンからの熱い要望を受けての再販となる。
【画像】「体験展オリジナル描き下ろしイラスト」も掲載した原画集キャラクター設定ページ
本作は、戦国時代を舞台に、乱太郎、きり丸、しんベヱの3人組を中心に描いた忍術学園の物語で、尼子騒兵衛氏の漫画『落第忍者乱太郎』から生まれ、人々から愛されている国民的人気テレビアニメ。2013年に刊行された『小説 落第忍者乱太郎 ドクタケ忍者隊 最強の軍師』をベースにした初の映像化となった劇場アニメが2024年に公開され、興行収入30億円を超える大ヒットを記録した。
このたび再販されるドラマCDは、以下のとおり。
▼2025年10月29日（水）発売
忍たま乱太郎 ドラマCD 一の段（FFCC-0094）
忍たま乱太郎 ドラマCD 二の段（FFCC-0095）
忍たま乱太郎 ドラマCD 三の段（FFCC-0096）
忍たま乱太郎 ドラマCD 三年生の段（FFCC-0097）
忍たま乱太郎 ドラマCD 二年生の段（FFCC-0098）
忍たま乱太郎 ドラマCD 一年は組の段（FFCC-0099）
忍たま乱太郎 ドラマCD 一年い組&ろ組の段（FFCC-0100）
忍たま乱太郎CD 『忍たまがラジオにやって来た！の段』あんど『こんなこともあったんだよ、の段』（FFCM-0042）
▼2025年11月26日（水）発売
忍たま乱太郎 ドラマCD 保健委員会の段（FFCC-0101）
忍たま乱太郎 ドラマCD 図書委員会の段（FFCC-0102）
忍たま乱太郎 ドラマCD 用具委員会の段（FFCC-0103）
忍たま乱太郎 ドラマCD 体育委員会の段（FFCC-0104）
忍たま乱太郎 ドラマCD 作法委員会の段（FFCC-0105）
忍たま乱太郎 ドラマCD 会計委員会の段（FFCC-0106）
忍たま乱太郎 ドラマCD 火薬委員会の段（FFCC-0107）
忍たま乱太郎 ドラマCD 生物委員会の段（FFCC-0108）
忍たま乱太郎 ドラマCD 学級委員長委員会の段（FFCC-0109）
▼2025年12月24日（水）発売
忍たま乱太郎 ドラマCD い組の段 -上巻-（FFCC-0110）
忍たま乱太郎 ドラマCD ろ組の段 -上巻-（FFCC-0111）
忍たま乱太郎 ドラマCD は組の段 -上巻-（FFCC-0112）
忍たま乱太郎 ドラマCD い組の段 -中巻-（FFCC-0113）
忍たま乱太郎 ドラマCD ろ組の段 -中巻-（FFCC-0114）
忍たま乱太郎 ドラマCD は組の段 -中巻-（FFCC-0115）
忍たま乱太郎 ドラマCD い組の段 -下巻-（FFCC-0116）
忍たま乱太郎 ドラマCD ろ組の段 -下巻-（FFCC-0117）
忍たま乱太郎 ドラマCD は組の段 -下巻-（FFCC-0118）
