¡ÖÈÖÁÈ½Ð±é¸å¥¨¥í¤¤DM¤¬¡Ä¡×¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¦°ðÅÄ¡¢»×¤ï¤ÌSNS¤Ç¤ÎÈï³²ÁÊ¤¨
8·î11Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¦°ðÅÄÈþµª¤¬»×¤ï¤Ì¡È¥ª¥ó¥¨¥¢Èï³²¡É¤ò¹ðÇò¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¦°ðÅÄ¡ÖÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¥¨¥í¤¤DM¤¬¡Ä¡×
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¿Íµ¤´ë²è¡ÖÌëÃæ¤Ë¥Ä¥¤¾Ã¤·¡Ä»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤É¥â¥ä¤Ã¤È¤·¤¿ÏÃ¡×¤ò¼Â»Ü¡£¥²¥¹¥È¤ËÄ¹Ã«ÀîÇ¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¢MIU¡ÊME:I¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ ¡È¿Í¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿»þ¡¢¥â¥ä¤Ã¤È¤·¤Á¤ã¤¦¤³¤È¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢ÏÃÂê¤Ï°ðÅÄ¤Î¡È¿§µ¤¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë²áµî¤ÎÈ¯¸À¤Ø¡£
¼Â¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ÎÊüÁ÷¤Ç°ðÅÄ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤«¤¬¤ï¤·¤¤Â¸ºß¤Ã¤Æ¡Ê»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¡Ë¡×¡Ö·ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¥Ì¥¡©¡×¤È¡¢°ðÅÄ¤Ø¤ÎÎ¨Ä¾¤¹¤®¤ë°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°ðÅÄ¤Ï¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ê¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ë¡Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¥¨¥í¤¤DM¤¬¡ÊÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¡£¤ä¤á¤Æ¡ª¡×¤È¡¢»×¤ï¤Ì¡ÈÈï³²¡É¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
°ðÅÄ¤Ï¡Ö¡ÈÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥Ã¥Á¤Ê¡ÊDM¤¬ÆÏ¤¯¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢º¤ÏÇµ¤Ì£¤ÎÍÍ»Ò¡£
¡Ö¤Ç¤âº§³è¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£½Ð²ñ¤¤¤¬Áý¤¨¤Æ¡×¤ÈÄ¹Ã«Àî¤¬Á°¸þ¤¤Ë²ò¼á¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö¡Ê¤½¤ó¤ÊÃËÀ¤Ï¡Ë¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÁÛÁü¤·¤Æ¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¥¿¥¤¥×¤È¤«¤¤¤¦¤ä¤Ä¡¢ÊÖ¿®¤·¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£