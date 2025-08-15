【↑】日経平均 大引け｜ 急反発、買い意欲強く史上最高値更新 (8月15日) 【↑】日経平均 大引け｜ 急反発、買い意欲強く史上最高値更新 (8月15日)



日経平均株価

始値 42866.38

高値 43405.43

安値 42736.86

大引け 43378.31(前日比 +729.05 、 +1.71％ )



売買高 21億6544万株 (東証プライム概算)

売買代金 5兆6113億円 (東証プライム概算)



-----------------------------------------------------------------



■本日のポイント



１．日経平均は729円高と急反発、買い意欲強く2日ぶり最高値更新

２．4～6月期GDPは実質年率換算で1.0％増と予想を上回る

３．半導体や銀行株など買われ日経平均は4万3300円台に上昇

４．ＳＢＧが連日の上昇で最高値、レーザーテクやディスコが高い

５．堅調なGDPを受け三菱ＵＦＪや三井住友ＦＧなどが買われる



■東京市場概況



前日の米国市場では、NYダウは前日比11ドル安と3日ぶりに小反落した。米卸売物価指数(PPI)が市場予想を上回り、インフレを懸念する売りが優勢となった。



東京市場では、日経平均株価は急反発。朝方に発表された4～6月期国内総生産(GDP)が堅調だったほか円安も追い風となり、日経平均は2日ぶりに史上最高値を更新した。



前日の米株式市場では、米7月卸売物価指数(PPI)の上昇率が予想を上回ったことなどが警戒され、NYダウは小幅反落した。ただ、日経平均は値頃感からの買いも流入し217円高でスタート。寄り前に内閣府が発表した4～6月期GDPは実質の年率換算で1.0％増と市場予想(0.4％)を上回ったことも好感された。また、1ドル＝147円台前半へ円安が進行したことも追い風となった。前場は4万3000円ラインを意識する場面があったが、後場に入ると一気に上値を切り上げ上昇幅は700円を超えた。結局、日経平均は13日につけた終値ベースの最高値(4万3274円67銭)を2日ぶりに更新。TOPIXも最高値に上昇した。半導体関連などハイテク株や大手銀行、電線など主力株に買いが流入した。



個別銘柄では、ソフトバンクグループ<9984>が連日の上昇で最高値を更新したほか、レーザーテック<6920>やディスコ<6146>、東京エレクトロン<8035>が高い。堅調なGDPが好感され三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>が最高値に買われ三井住友フィナンシャルグループ<8316>やみずほフィナンシャルグループ<8411>といったメガバンクが上昇。フジクラ<5803>や古河電気工業<5801>が上昇し、サンリオ<8136>やソニーグループ<6758>、ファーストリテイリング<9983>も値を上げた。



半面、今期業績予想の下方修正を発表した電通グループ<4324>が急落し、川崎重工業<7012>やＳＣＲＥＥＮホールディングス<7735>、ＬＩＮＥヤフー<4689>が安い。三菱電機<6503>が値を下げ、クレディセゾン<8253>やセブン＆アイ・ホールディングス<3382>、ニトリホールディングス<9843>、花王<4452>が軟調だった。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はＳＢＧ <9984>、ファストリ <9983>、ソニーＧ <6758>、東エレク <8035>、アドテスト <6857>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約439円。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄は電通グループ <4324>、クレセゾン <8253>、ＴＤＫ <6762>、トレンド <4704>、オリンパス <7733>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約41円。



東証33業種のうち30業種が上昇し、下落は金属製品、水産・農林業、倉庫・運輸の3業種のみ。上昇率の大きかった上位5業種は(1)銀行業、(2)非鉄金属、(3)保険業、(4)電気・ガス、(5)その他金融業。一方、上昇率の小さかった5業種は(1)食料品、(2)精密機器、(3)パルプ・紙、(4)繊維製品、(5)ガラス・土石。



■個別材料株



△ソラコム <147A> [東証Ｇ]

4～6月期経常利益急拡大を評価。

△カウリス <153A> [東証Ｇ]

「Fraud Alert」トランザクション増加で25年12月期業績予想を上方修正。

△イオレ <2334> [東証Ｇ]

Ｗｅｂ3事業貢献し4～6月期は最終黒字に転換。

△Ｓｃｈｏｏ <264A> [東証Ｇ]

今10～6月期営業益が通期計画を超過。

△ＴＫＰ <3479> [東証Ｇ]

期間貸し案件受注好調で26年2月期業績予想を上方修正。

△動物高度医療 <6039> [東証Ｇ]

第1四半期業績好調で26年3月期業績予想を上方修正。

△荏原 <6361> [東証Ｐ]

1～6月期営業益25％増で自社株買いも発表。

△イクヨ <7273> [東証Ｓ]

Ｍ＆Ａした中国子会社反映させ26年3月期営業利益予想を上方修正。

△バイセル <7685> [東証Ｇ]

買取事業の堅調推移で通期利益･配当予想を引き上げ。

△三菱ＵＦＪ <8306> [東証Ｐ]

ＧＤＰ市場予想上振れで日銀利上げ観測広がる。



▼電通グループ <4324> [東証Ｐ]

減損計上で通期営業損益は赤字見通しに修正。

▼メドレー <4480> [東証Ｐ]

成長投資響き1～6月期営業減益。





東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)ケアネット <2150>、(2)アミューズ <4301>、(3)ラックランド <9612>、(4)地主 <3252>、(5)ギフティ <4449>、(6)荏原 <6361>、(7)アンビスＨＤ <7071>、(8)三井金 <5706>、(9)日本取引所 <8697>、(10)レーザーテク <6920>。

値下がり率上位10傑は(1)ＭＳＯＬ <7033>、(2)東邦鉛 <5707>、(3)メドレー <4480>、(4)ＬＴＳ <6560>、(5)電通グループ <4324>、(6)オロ <3983>、(7)テスＨＤ <5074>、(8)エレコム <6750>、(9)クレセゾン <8253>、(10)恵和 <4251>。



【大引け】



日経平均は前日比729.05円(1.71％)高の4万3378.31円。ＴＯＰＩＸは前日比49.73(1.63％)高の3107.68。出来高は概算で21億6544万株。東証プライムの値上がり銘柄数は853、値下がり銘柄数は703となった。東証グロース250指数は788.24ポイント(8.66ポイント高)。



［2025年8月15日］





株探ニュース

