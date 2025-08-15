ドジャース―エンゼルス

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地エンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。4回1/3を投げて5安打4失点7奪三振、打っては4打数1安打だった。チームは5-6で4連敗。試合後、エンゼルスの人気女性レポーターが大谷との2ショットを自身のインスタグラムで公開すると、米ファンから「最初の写真にやられた」と反響が寄せられた。

米カリフォルニア州地元放送局「ファンデュエル・スポーツ・ネットワーク・ウェスト」のレポーターを務めるエリカ・ウェストンさん。大谷のエンゼルス所属に日本のファンの間でもお馴染みだったが、今回の3連戦で久し振りに再会。スカイブルーのタンクトップミニワンピース姿で、ユニホームを着た大谷とグラウンド上で肩を寄せ合い2ショットを撮影した。

文面に「（MLB）ショー・ガールの日常……フリーウェイ・シリーズ3連勝バージョン」と記したウェストンさん。エンゼルスのスウィープを喜びながらも、1枚目に大谷との記念写真を添えた投稿に、米ファンも続々と反応している。

「素晴らしい写真だ」

「素敵だね」

「めちゃクールだ」

「最初の写真にやられた。Hahahaha」

エンゼルスはドジャースとの3連戦で全勝。今季6戦全勝と同じ街のライバルを圧倒した。



（THE ANSWER編集部）