ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、36）が14日に自身のYouTubeチャンネルを更新し“超重大発表”の詳細を明かした。

ヒカキンは「YouTubeテーマソング2」と題した新曲をアップ。前作「YouTubeテーマソング」はちょうど10年前に公開され、再生数は1億4600万回を突破している。

また、コメント欄を更新し「あの歌の続きに、みんなと辿り着けました。兄貴と、そしてファンのみんなと共に歩んだ10年がこの一曲に詰まっています。一緒に歩んできた全員と、この先も進みたい。心から、ありがとう」と視聴者への感謝の思いをつづっていた。

1カ月にわたり、自身のSNSでカウントダウンを行ってきたヒカキン。14日に「0」となることから、ファンから注目が集まっていた。そして13日には「明日（14日）は僕のYouTube人生の歴史に刻まれる日になると思います。間違いなく特別な日になるでしょう」と予告。

また「いろんな推測が出ていたんですが、僕の見る限りでは、完璧に当たっているものとか、完全一致しているものは見当たりませんでした」と説明していた。