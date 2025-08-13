Å·ºÍÆüËÜ¿Í¤¬¥Õ¥£¡¼¥´¤È¥¸¥À¥ó¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÆÍÇË¡Ä¡ÈÅÁÀâ¤Î1Ëç¡É¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö³¨ÌÌ¤¬Íã·¯¡×
¡¡UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤ÎÆüËÜ¸ì¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@UCLJapan)¤¬13Æü¡¢¡ÈÅÁÀâ¤Î1Ëç¡É¤òºÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤ËUEFA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ºòµ¨¤Î²¤½£CL¤òÀ©¤·¤¿¥Ñ¥êSG¤ÈUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°(EL)Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬ÂÐ·è¡£Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤òÁ°¤Ë¡Ö2002Ç¯ #SuperCup ¤Î¾®Ìî¿Æóvs¥Õ¥£¡¼¥´&¥¸¥À¥ó¡×¤ÈÂê¤·¡¢²¤½£CL²¦¼Ô¤Î¥ì¥¢¥ë¤ÈUEFA¥«¥Ã¥×(¸½EL)ÇÆ¼Ô¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬ÂÐÀï¤·¤¿»î¹ç¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡È¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¥ì¥¢¥ë¤Î¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¥¸¥Í¥Ç¥£¡¼¥Ì¡¦¥¸¥À¥ó»á¡¢¸µ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥£¡¼¥´»á¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¾®Ìî¿Æó»á¡£ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÅ·ºÍ¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤¬¥¸¥À¥ó»á¤È¥Õ¥£¡¼¥´»á¤ËÎ¾Â¦¤«¤éÂ¤ò¶´¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢2¿Í¤Î´Ö¤ò³ä¤Ã¤ÆÆÍÇË¤ò»î¤ß¤ë¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤!!¡×¡Ö³¨ÌÌ¤¬Íã·¯²á¤®¤ë¡×¡ÖµÜ¾ë¥ê¥ç¡¼¥¿¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤³¤½¥Á¥Ó¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡Á¤Î¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤ËUEFA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ºòµ¨¤Î²¤½£CL¤òÀ©¤·¤¿¥Ñ¥êSG¤ÈUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°(EL)Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬ÂÐ·è¡£Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤òÁ°¤Ë¡Ö2002Ç¯ #SuperCup ¤Î¾®Ìî¿Æóvs¥Õ¥£¡¼¥´&¥¸¥À¥ó¡×¤ÈÂê¤·¡¢²¤½£CL²¦¼Ô¤Î¥ì¥¢¥ë¤ÈUEFA¥«¥Ã¥×(¸½EL)ÇÆ¼Ô¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬ÂÐÀï¤·¤¿»î¹ç¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤!!¡×¡Ö³¨ÌÌ¤¬Íã·¯²á¤®¤ë¡×¡ÖµÜ¾ë¥ê¥ç¡¼¥¿¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤³¤½¥Á¥Ó¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡Á¤Î¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
2002Ç¯ #SuperCup ¤Î¾®Ìî¿Æó¥Õ¥£¡¼¥´&¥¸¥À¥ó pic.twitter.com/eZtNZF9Hk5— UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥° (@UCLJapan) August 13, 2025