◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャースのトニー・ゴンソリン投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、右肘手術を受けて全治８〜１０か月となり、今季中の復帰が絶望的になったことを複数の米メディアが報じた。

２２年に１６勝を挙げたゴンソリンは、２３年に右肘トミー・ジョン手術を受けて２４年はメジャーでの登板なし。今年４月３０日（同５月１日）の本拠地・マーリンズ戦で先発して２年ぶりにメジャー復帰すると、７登板で３勝２敗、防御率５・００だった。

６月４日（同５日）の本拠地・メッツ戦での登板を最後に右肘の違和感を訴えて負傷者リスト（ＩＬ）入り。リハビリを続けていたが状態は上向かずにシーズン終了を待たずして手術を受けることを決断した模様だ。全治８〜１０か月となれば、今季中の復帰が絶望的なだけでなく、来季開幕の復帰も微妙だ。

さらにトレード期限の７月３１日（同８月１日）にトレードでツインズから獲得したスチュワートも右肩炎症のためＩＬ入りさせることを発表。３３歳右腕はドジャース加入後、４登板で防御率４・９１と安定感を欠いていた。

開幕から故障者が続出して苦しい戦いが続いてきたドジャース。スネル、グラスノー、カーショー、大谷、シーハンがローテに定着して先発ローテは充実しているが、野手でもエドマン、金慧成が離脱しており、中継ぎもイエーツ、スコットらがＩＬ入り中。球団史上初の２年連続ワールドシリーズ制覇がかかるシーズン終盤へ苦しい台所事情になっている。