¹õÌÚÆ·¡¡¿ÆÍ§¤Î¸µ¤Ø¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÍè¤é¤ì¤¿¡×¡¡Æü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤«¤é40Ç¯¡Ä½é¤Î¡Ö¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¡×°ÖÎîÅÐ»³
¡¡¾èµÒ¾è°÷520¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿1985Ç¯¤ÎÆü¹Ò¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤Ï12Æü¡¢È¯À¸¤«¤é40Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°äÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¤é¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¾åÌîÂ¼¤Ë¤¢¤ë¸½¾ì¡Ö¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¡×¤ò°ÖÎîÅÐ»³¤·¡¢ÄÆÍîÃÏÅÀ¤ÎÈøº¬¤ËÎ©¤Ä¡Ö¾ºº²Ç·Èê¡×¤ÇÌÛ¤È¤¦¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤òÄÉÅé¤·¡¢¶õ¤Î°ÂÁ´¤òµ§´ê¤·¤¿¡£ÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤ÎÆ±´ü¤Ç¿ÆÍ§¤òË´¤¯¤·¤¿½÷Í¥¤Î¹õÌÚÆ·¡Ê64¡Ë¤Ï40Ç¯Â¤ò±¿¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¸½¾ì¤òË¬¤ì¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÍè¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡24ºÐ¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿ÊõÄÍ²Î·àÃÄ½Ð¿È¤Î½÷Í¥¡¦ËÌ¸¶ÍÚ»Ò¤µ¤ó¡ÊËÜÌ¾¡¦µÈÅÄÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ë¤òÅé¤ß¡¢°ÖÎîÅÐ»³¤·¤¿¹õÌÚ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï»ö¸Î¤òÇ§¤á¤é¤ì¤º¸½¾ì¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤½¤í¤½¤í¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡×¤È·è°Õ¤·¤Æ°ÖÎîÅÐ»³¤ËÎ×¤ó¤À¡£40Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÂ¤ò±¿¤Ù¤¿¤È¤·¡Ö¤³¤ó¤Ê»³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£
¡¡²»³Ú³Ø¹»¤ÇÆ±´ü¤Î67´üÀ¸¤À¤Ã¤¿¥Ð¥ì¥¨¹Ö»ÕÊ¸·îÎè¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤ä¼«±Ä¶È¾®²µ½÷¹¬¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¤é¤È¤È¤â¤ËÈøº¬¤ËÎ©¤Ä¡Ö¾ºº²Ç·Èê¡×¤ËÀþ¹á¤ò¼ê¸þ¤±¡¢¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£ËÌ¸¶¤µ¤ó¤ÎÊèÉ¸ÉÕ¶á¤ÎÀÐÈê¤òÃúÇ«¤Ë¿¡¤¤¤¿¸å¡¢ÊèÉ¸¤Ë¥¹¥ß¥ì¤Î¥Ö¡¼¥±¤ò¶¡¤¨¤ë¤ÈÎÞ¤°¤à¾ìÌÌ¤â¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢²»³Ú³Ø¹»¤Î¹»²Î¤òÈøº¬¤Ë¶Á¤«¤»¤¿¡£
¡¡ËÌ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢1979Ç¯¤Ë¹õÌÚ¤äÎÃÉ÷¿¿À¤¡Ê64¡Ë¿¿Ìð¥ß¥¡Ê61¡Ë¤é¤È²»³Ú³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¡£ÈþËÆ¤ÎÌ¼Ìò¤Ç¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤¿¡£Æ±´üÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌ¸¶¤µ¤ó¤Ï¼ä¤·¤¬¤ê²°¤Ç´Å¤¨¤óË·¡£Æ±´ü¤Ç°ìÈÖ´ñÎï¤ÇÃ¯¤è¤ê¤âÅØÎÏ²È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹õÌÚ¤È¤Ï¸·¤·¤¤·Î¸Å¤ÎÃæ¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ë»Ñ¤Ë¸ß¤¤¤Ë¶¦´¶¡£¡Ö¿ÆÍ§¡×¤ÈÇ§¤á¹ç¤¤¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤ËµþÅÔ¤äÃ¸Ï©Åç¡¢É±Ï©¾ë¤Ê¤É°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤ò¤·¤¿¡£ËÌ¸¶¤µ¤ó¤Ï84Ç¯¤Ë²Î·àÃÄ¤òÂàÃÄ¤·¤¿¤¬¡¢CM¤ä¥É¥é¥Þ¤Î»Å»ö¤¬·è¤Þ¤ê¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¤Íè¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡85Ç¯8·î12Æü¤Î»ö¸ÎÅöÆü¡¢ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¸ø±é¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¹õÌÚ¤Î³Ú²°¤ËËÌ¸¶¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤éÂçºå¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦ËÌ¸¶¤µ¤ó¡£Íâ13Æü¤Ëµ¢µþ¤·¤Æ¹õÌÚ¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¤ËÍè¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÌÀÆü¡¢Åìµþ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¹õÌÚ¤Ï¡ÖÌÀÆü°û¤â¤¦¤è¡×¤È±þ¤¸¡¢ÍâÆü¤Ë²ñ¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌ¸¶¤µ¤ó¤ÎÁòµ·¤Ç¤Ï¡¢²Î·àÃÄ¤ÎÃç´Ö¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ»²Îó¤·¤¿¹õÌÚ¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¤Ë¤ÏÅÐ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ËÌ¸¶¤µ¤ó¤ÎÊè»²¤ê¤ÏËè²Æ·ç¤«¤µ¤ºÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÉ÷²½¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢É¸¹â1500¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤ÎÈøº¬¤ËÎ©¤Ä¡Ö¾ºº²Ç·Èê¡×Á°¤Ç¤Ï°äÂ²¤é¤È¤È¤â¤Ë¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£¹õÌÚ¤Ï¡Ö40Ç¯¤ÎºÐ·î¤¬ÅÐ¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Í³Èþ¤Á¤ã¤ó¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦Èà½÷¤ÎÊ¬¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦Æü¹Ò¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¡¡1985Ç¯8·î12Æü¸á¸å6»þ56Ê¬¡¢±©ÅÄÈ¯Âçºå¹Ô¤Æü¹Ò123ÊØ¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡¤¬·²ÇÏ¸©¾åÌîÂ¼¤Î»³Ãæ¤ËÄÆÍî¤·¡¢¾èµÒ¾è°÷524¿Í¤Î¤¦¤Á520¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£Ã±ÆÈµ¡»ö¸Î¤È¤·¤Æ¤Î»à¼Ô¿ô¤ÏÀ¤³¦¤Î¹Ò¶õ»Ë¾åºÇ°¡£87Ç¯¡¢Åö»þ¤Î±¿Í¢¾Ê¹Ò¶õ»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢78Ç¯¤Î¤·¤ê¤â¤Á»ö¸Î¤ÇÊÆ¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤¬°µÎÏ³ÖÊÉ¤ò½¤Íý¤·¤¿ºÝ¤Ë¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡85Ç¯¤Ïµð³Ûº¾µ½»ö·ï¤Ç¼Ò²ñ¡¡ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÅÄ¾¦»ö¤Î²ñÄ¹¤¬»É»¦¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç»ö·ï¡¢Âç»ö¸Î¤¬À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¡£9·î11Æü¤Ë¤ÏºÊ¤¬ÉÔ¿³»à¤·¤¿¡Ö¥í¥¹µ¿ÏÇ¡×¤Ç»°±ºÏÂµÁ»á¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢Æ±Æü¡¢½÷Í¥¤Î²ÆÌÜ²í»Ò¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤¬21Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È½é¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡£