人気のキャンピングトレーラーYouTuber・ばもさんが自身のYouTubeチャンネル「バモログフィールドチャンネル」にて、「とにかく安い！キャンピングトレーラーの魅力3選」と題し、その独自の見解を語った。動画冒頭でばもさんは「今、キッチントレーラーを引っ張っております」と、日頃行っているキッチンカーでのコーヒー販売にもキャンピングトレーラーを活用している様子や、その便利さについても紹介した。



今回の動画でばもさんが強調したのは、“キャンピングトレーラーだからこそ”の3大メリットだ。「とにかく安い」「維持費が激ラク」「部屋感がすごい」の3点で、「エンジンがついてないのでメンテが楽。半年乗らなくても壊れないし、空気圧さえ見ておけばOK」と、キャンピングカー自走式との比較を交えながらわかりやすく解説。「キャンピングカーって大きくなればなるほど普段乗れなくなる」と他のオーナーが抱きやすい悩みにも言及し、「自走式だと月1で無理やり動かすことになるけど、トレーラーはそんなことがない」と、リアルなユーザー目線で語った。



さらに、トレーラーならではの部屋の広さについても熱弁。「運転席がないことで“部屋感”がすごい」「キャンプ時はトレーラーをデポして、乗用車だけで観光にも出かけやすい」と、そのフレキシブルな活用法に言及。「これがトレーラー最大の魅力。自走式の人には伝わりにくいかもしれないけど」と語り、「安い・維持費・“部屋だけ”観光、この3つはトレーラーならでは」と力強くアピールした。



締めくくりには、「もしキャンピングトレーラーに興味があれば、ぜひこの世界に来てほしいです。キャンピングカー、キャンピングトレーラーで走るだけで冒険になるライフを、ぜひ一緒に楽しみましょう」と視聴者へ呼びかけ。チャンネル登録とグッドボタン、さらにはコミュニティやコーヒーのクーポンなど自身の活動の魅力にも触れながら、「素敵なキャンピングカーライフをお楽しみください」と明るくメッセージを送った。