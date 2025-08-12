¡Ú¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÉ¦¡×¤Ï¥¢¥ê¡©¡ÛTravis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥ï¥¤¥ë¥É¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡É¤Ë»¿ÈÝ¡Ä¾¾ËÜ½á¤Ç¤âÏÀÁèµ¯¤¤¿²áµî
¡¡8·î11Æü¡¢¿Íµ¤ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTravis Japan¡×¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëÃë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤½¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ØTravis Japan¡Ù¤Ï¡¢¸½ºß¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼Ãæ¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢7·î25Æü¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢27Æü¤Ë¤Ï¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢7·î21Æü¡¢28Æü¡¢8·î4Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤ò·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤ÇMC¤Î¥Ï¥é¥¤¥Á¡¦ß·ÉôÍ¤¤µ¤ó¤«¤é¡Ø·îÍË¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¡¢¤É¤¦¤¾¡Ù¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°ÊÁ°¤è¤êÆü¾Æ¤±¤·¤¿¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æµ×¡¹¤ÎÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÈ©¤Î¾Æ¤±¶ñ¹ç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï³Ü¤ËÉ¦¤òÀ¸¤ä¤·¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£MC¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ØÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢É¦¤âÀ¸¤¨¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë»Å»ö¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¸¤é¤ì¡¢ß·Éô¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ø²ÆµÙ¤ß¤ÎÊÑ²½¤À¤è¤Í¡Ù¤Ê¤É¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î³°¤Ë¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤è¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´ÑÍ÷¤Î¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡É¤ËÁûÁ³¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º»ëÄ°¼Ô¤â¶ÃØ³¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÊüÁ÷¸åX¤Ë¤â¡Ø¡ô¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ù¡¢¡Ø¸µÂÀ¤¯¤ó¡Ù¤Ê¤É¤Î¥ï¡¼¥É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê»Ñ¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¾¾ÅÄ¤À¤¬¡¢X¤Ç¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤Î¤è¤¦¤À¡£¡Ô¾¾ÅÄ¸µÂÀ»á¤ÎºÇ¶á¤Î¥Ó¥¸¥å¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¡Õ¡ÔÂçÊÑÎÉ¤¤¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¡Õ¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë°ìÊý¡¢°ãÏÂ´¶¤ò±£¤»¤Ê¤¤¿Í¤â¡£X¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¢¤Þ¤¸¤ÇÉ¦¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¡Õ
¡Ôº£Æü¤Ý¤«¤Ý¤«¸«¤¿¤é¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬¥³¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æµã¤¤¤¿¡Õ
¡ÔÉ¦¥¢¥ó¥Á¤À¤«¤é¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬É¦ÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë¡Õ
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÉ¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈÝ¤¬±þ¤Ç¤â¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Íò¤Î¾¾ËÜ½á¤µ¤ó¤Î¤Ò¤²»Ñ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÆÁÀî²È¹¯¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÌòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë10ÔÁýÎÌ¤·¡¢É¦¤òÀ¸¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏÉ¦¥ë¥Ã¥¯¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Æ±ºî¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤âÉ¦¤òÀ¸¤ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢2024Ç¯9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØA-Studio¡Ü¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤â¥ï¥¤¥ë¥É»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°ã¤¦»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï»¿ÈÝ¿á¤¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÉ¦¤òÄæ¤Ã¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¸µÄÌ¤ê¤Ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ë¿¦¶È¤À¤±¤Ë¡¢É¦¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê°ìÌÌ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤éµñÈÝÈ¿±þ¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¾¾ÅÄ¤ÏÉ¦¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£