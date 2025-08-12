大谷がエリカ・ウエストンさんと再会

【MLB】エンゼルス 7ー4 ドジャース（日本時間12日・アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、古巣・エンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場し、3試合連発となる42号を放った。試合前にはかつてのチームメートと談笑。中でも、日本でもお馴染みの人物と再会。「信頼関係の証みたいで嬉しいわ」「Erica様もうれしそう」とコメントが寄せられた。

再会したのはエンゼルスの地元放送局「ファンデュエル・スポーツネットワーク・ウエスト」でレポーターを務めるエリカ・ウエストンさん。2022年からエンゼルスのレポーターを務め、大谷の取材で日本人にも馴染みある人物だ。

この日、ウエストンさんはドジャース戦に合わせた青いドレスで登場。大谷とがっちりハグをすると、その後は記念撮影をしていた。

大谷も笑顔で応じた様子にファンも注目。「はぁあ相変わらずお美しい」「胸がいっぱいだよ」「エリカさんと再会のハグ」「相変わらずお綺麗」「エリカ今日水色じゃん」「素敵な笑顔」「胸がいっぱいだよ」と感激していた。（Full-Count編集部）