昨季のFA杯制覇に続き、10日にはコミュニティ・シールドでリヴァプールをも撃破してトロフィーを掲げたクリスタル・パレス。



この2つのタイトル獲得に欠かせなかったのがFWイスマイラ・サールだ。



昨夏にマルセイユから加わったサールは、昨季クリスタル・パレスの主力としてプレミアリーグ全38試合に出場し、8ゴール6アシストを記録。さらにFA杯では準決勝のアストン・ヴィラ戦で2ゴール1アシスト、今回のリヴァプール戦では前半にPKを獲得し、後半には貴重な同点ゴールを決めてみせた。



