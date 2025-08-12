TikTokに紹介されたのは3匹のワンコがプールを楽しむ光景。暴れん坊すぎて1匹のワンコが途中退場…！？投稿は308万回再生を突破し「とりあえず落ち着いて(笑)」「笑いすぎて涙出た」「もーかわいい！」といった多くのコメントが寄せられました。

3匹のワンコがプールを満喫…！？

ご紹介する投稿に登場するのは、パグの「殿」くんと豆柴×トイプードルのMIX犬「姫」ちゃんです。暑さが厳しいとある日、投稿主さんはお友達ワンコの「ダイフク」くんを呼んでプールを楽しむことにしたそう。

それぞれ抱えられた3匹のワンコ。いざ着水させようとするのですが、ダイフクくんが暴れ回るためなかなか入水ができません…！さらに横にいる殿くんに水しぶきがバシャバシャとかかり、温厚な殿くんもちょっぴり迷惑そうなお顔に。

パニック！暴れん坊なダイフクくん

投稿主さんたちもダイフクくんの暴れっぷりに笑いが止まりません。あまりの激しさに飼い主さんに抱えられたまま途中離脱してしまったとか…！その横では殿くんと姫ちゃんがチャプチャプ…と上手に水をかきプールを楽しんでいたそう。

そこに飼い主さんに抱えられ戻ってきたダイフクくん。案の定、暴れ馬さながらのダイフクくんにより平穏な時間は終了。殿くんも姫ちゃんも水しぶきでビショビショになってしまったとか。

あまりの暴れっぷりに爆笑

もちろん浅いプールのため『足つくからね』と落ち着かせようとする飼い主さんですが、当のダイフクくんの耳には一切届いていない模様。

パニックになったダイフクくんですが、いざ入水すると平然と泳ぎ始めたといいます。もしかすると暴れっぷりはやる気の空回りだったのかもしれません。忘れられない思い出となった楽しい夏の日なのでした♡

この投稿には「オトモダチ落ち着いて！」「パグの子一番被害受けてる(笑)」「笑いすぎてお腹痛い」などと爆笑の声が相次いで寄せられました。

TikTokアカウント「tonochannels」には、殿くんと姫ちゃんの賑やかな日常が紹介されています。今回お騒がせしたダイフクくんも時たま登場するようですよ♡

