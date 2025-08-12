バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都港区）は、「ピュレグミ」などを手がける「カンロ」が題材のハズレなし「一番くじ カンロ ピュレグミ 〜sweet gummy＆candy〜」を、2025年8月8日から全国のコンビニエンスストアおよび書店などで順次発売する。

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞は？

カンロの「ピュレグミ」がシリコン製ライトやウォーターポットなどのアイテムになった。A賞は、「ピュレグミプレミアム」のようなグミ粒の中が光る、約20センチサイズの「ピュレグミプレミアムライト」（全1種）。

B賞は、ピュレグミデザインの透明感がかわいい「ウォーターポット」（全1種）。C賞は、メッシュ素材で小物やお菓子を入れられるサイズ感の「メッシュポーチ」（全2種）。

D賞は、グミ粒が菓子の袋の中で動く様子を再現した「シャカシャカカードケース」（全2種）で、トートバッグなどに付けられるボールチェーンを備える。E賞は、底面にクリアカラーをあしらった涼しげな「カラーボトムグラス」（全4種）。

そのほか、ラバーチャーム・ラバータイ、マーカーフィギュアチャームから選べるラバー雑貨コレクションや、クリアファイルとステッカー5種、ジッパーバッグ2種から選択可能なステーショナリーコレクションと、全7等級23種の中から必ずいずれかが当たる。

最後の1個を引くと入手できるラストワン賞は、約40センチサイズの「ピュレグミクッション」。同仕様のクッションが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定とのことだ。

価格は1回730円（税込）。