第1話 強さでは導けない時代へ

― 支配型マネジメントの終焉と“静かな退職”の増加 ―





はじめに 「強い管理職」の時代背景とその終焉

「背中を見て学べ。文句を言わずにやれ。」

かつて多くの職場で聞かれたこの言葉は、ある種の“美学”として通用していた。高度経済成長期を支えたのは、上からの指示を的確に遂行する従順な社員たちと、強いリーダーシップで指揮を執る管理職だった。

だが今、こうした「強さ＝正しさ」という価値観は、時代とともに音を立てて崩れ始めている。

とある中堅企業の部長が嘆いていた。

「昔は“うるさい上司”でも、部下はついてきた。でも今は、何も言わなくなって、気づいたら辞めてる。何が悪かったのかもわからない。」

これは決して一社だけの話ではない。今、日本のあらゆる職場で起きている“静かな異変”の兆候だ。





「静かな退職（Quiet Quitting）」の現状とデータ

2022年、Gallup社が世界142カ国で行った調査によると、日本における従業員のエンゲージメント（仕事への熱意と没頭度）はわずか5％。これは世界最低レベルであり、先進国の平均を大きく下回っている。

さらに注目すべきは、“Quiet Quitting（静かな退職）”という現象の広がりだ。

これは、形式的には会社に在籍し続けながら、最低限の仕事だけをこなす、いわば「実質的な退職状態」を意味する。表面上は波風が立たないため、管理職が気づいた時には、すでにその社員の心は離れている。

Gallupの別調査では、日本の「やる気のない社員」の割合は69％にのぼるとされている。彼らは辞めてはいないが、明らかに“そこにいない”。

この現象は、明確な対立や抗議よりも恐ろしい。「何も起こっていない」ように見えるからだ。だがその静けさは、組織の内側から静かに崩壊が進んでいることを示している。





上司の“徳”の欠如が生む、無言の離脱現象

なぜ、社員は声をあげずに心を閉ざすのか。

答えは単純だ。「この人には言っても無駄だ」と思われているからである。

かつての「強さ」は、指導力の象徴だったかもしれない。しかし今、部下に必要なのは、“徳”を持った上司である。

ここでいう「徳」とは、肩書きや成果ではない。人間性そのものに宿る信頼と尊敬の力である。

徳があるリーダーには、部下が自然と心を開く。「叱られても、あなたの言葉なら受け止めたい」と思わせる何かがある。一方で、徳のないリーダーは、正論を語っても響かない。

静かな退職とは、「見切られた上司」のもとで起きる無言のサインである。





ステルス退職の空気が蔓延する職場の特徴

こうした無関心と静かな離脱が蔓延する職場には、ある共通点がある。

→ 指示や業務はあるが、「なぜそれをやるのか」の語りがない。→ ミスが責められ、発言が軽視される。→ 人間的な信頼や絆が存在しない。→ 本音では、「もう部下のことまで構えない」と感じている。

これらの空気が積もり、社員の内側に「どうでもいい」という感情が生まれる。声を上げず、何も言わず、ただ指示された最低限のことだけをこなす“ステルス状態”へと移行していく。





「契約」ではなく「信義」でつながる組織へ

ビジネスは契約社会だ。だが、契約だけでは、人は心を動かされない。

組織を本当に動かすのは、「この人となら、一緒にやりたい」と思わせる信義と信頼の関係だ。給料や役職ではなく、“あなたがいるから”という情緒的な動機こそが、人の行動を変える。

徳を持った上司は、「部下の存在」を信じ、「可能性」を信じ、「未来」を語る。そこに信義が生まれ、部下もまた応えようとする。

信頼は契約では買えない。だが、誠実さを重ねることで確実に育まれる。

＊「信義」とは相手との信頼関係を守り抜こうとする誠実な意志と、その関係に対する責任感





見えない無関心と無力感の正体

では、なぜ今これほどまでに多くの社員が「心を閉ざす」のか。

それは、“感じないことが楽”になってしまっているからだ。

無関心とは、自分を守る防衛反応でもある。信じたことが裏切られ、頑張っても報われず、発言しても変わらない。そうした経験が重なると、人は「感情を使わない」という選択をする。

その結果が、「静かに辞める」という選択肢なのだ。

本当に怖いのは、怒りでも反抗でもない。関心の放棄、すなわち“魂の退職”である。





終わりに 「支配」から「共創」への時代転換

今、私たちは問い直されている。

「上に立つ人間の価値とは何か？」

「人を動かすものは、何なのか？」

時代はすでに、「強い管理職」から「共に考え、育むリーダー」へと大きくシフトしている。

支配では、人は動かない。ましてや、感情や創造性は引き出せない。これからの組織に必要なのは、「共創」である。つまり、上下関係を超えて「一緒に未来をつくる」姿勢だ。

そして、その起点となるのは、リーダー自身の“在り方”である。





【実務アドバイス】

🔹 明日からできること：3つの行動

部下に「なぜそれをやるのか？」の意味を毎回伝える 日々の声がけに「ありがとう」「嬉しい」を増やす 週1回は“雑談”の時間を設け、関係性に 投資 する

【自己マネジメントの問い】

部下が「本音で話せない」空気をつくっていないか？ 自分は“正しさ”ではなく“信頼”で人を導いているか？ 「この人と働きたい」と思われる上司でいるだろうか？





■CASE：なぜ、あの職場では“静かな退職”が起きなかったのか？

関東のとあるIT企業。20代社員の離職率が3年連続で30％を超えていたこの会社では、マネージャー層が常に疲弊し、現場のモチベーションは枯渇していた。

そんななか、一人のリーダーだけは別だった。30代半ばの女性リーダーAさんが率いるチームは、社員の在籍年数が長く、離職者もほぼゼロ。エンゲージメントサーベイの結果も毎年トップ。

秘訣を尋ねると、彼女はこう答えた。

「特別なことはしていません。ただ、“この人は信じてくれている”って思ってもらえるように、毎日丁寧に向き合っているだけです。」

さらに続けてこう言った。

「リーダーが“圧”で人を動かすと、最初は従ってくれても、最後は心が離れる。でも、“想い”で人を巻き込むと、自分のことのように動いてくれる。」

それはまさに、“支配”ではなく“共鳴”で導くリーダーの姿だった。





■DATA｜「静かな退職」が増える職場と減る職場の違い

Gallupが示す重要な示唆のひとつに、「職場の70％の空気は、直属の上司が決める」という統計がある。実際に、エンゲージメントが高いチームの上司は以下のような特徴を持つ：

項目 低エンゲージメント上司 高エンゲージメント上司

指示の出し方 命令・管理型 対話・目的共有型

関係性のあり方 業務中心の接触 感情的なつながりを重視

フィードバックの頻度 トラブル時のみ 定期的・肯定を含む

組織の語り方 数値・KPIのみ ビジョンと意義の両方

仕事の意味づけ “やらねばならない” “やりたいからやる”

離職率 高い 極めて低い





Gallupはさらに、「最も離職に影響するのは“給与”よりも“上司”である」という分析も提示している。

つまり、“静かな退職”は会社全体の風土だけではなく、上司ごとのマネジメント次第で「起こるチーム」と「起こらないチーム」に分かれるのだ。





■「無関心」という“負の空気”の蔓延を防ぐには？

ステルス退職の最大のリスクは、「放っておいても仕事は進む」という“錯覚”だ。

たとえば、部下が

報連相を最低限しかしなくなった 目の輝きが消えてきた 自主的な提案や発言が減った 成果には問題がないが、関心のなさが見える

といった兆候があれば、すでに“心の退職”が始まっている可能性がある。

これを防ぐには、次のような取り組みが有効である。





【実践アドバイス】「心の不在」に気づく3つのチェック

“声”より“沈黙”に敏感になる発言が減ったときほど、内面に注目すべきタイミング。 “感情”より“無感情”に注意する怒りよりも「どうでもいい」と感じさせている状態が最も危険。 “業績”より“姿勢”を見る数字が出ていても、目線が下を向いているなら、真のエンゲージメントはない。





■“徳”のあるマネジメントとは何か？

これまでのような「成果で評価される上司」ではなく、これからは「徳で信頼される上司」が求められる。

徳とは、人格の総和であり、“見えない信用力”である。

次回以降で詳しく扱うが、徳のある上司には、以下のような資質が見られる：

徳のある上司には、“背中からにじむ信頼感”がある。それは指示では伝わらない。在り方で伝わるものだ。





■未来へ：「支配」から「共創」へ

いま、働く人々の内面に、大きな問いが生まれている。

「私は、なぜこの会社にいるのか？」

「誰のために、何のために働いているのか？」

この問いに対して、上司が「ただ結果を出せ」と迫るのか、「一緒に未来を考えよう」と語るのか。その違いが、“静かな退職”を加速させるか、防ぐかの分かれ目になる。

令和の組織は、支配では動かない。

必要なのは、共創の関係性を築けるリーダーの存在である。そして、そのリーダー像は、かつての“強さ”とは真逆のものかもしれない。