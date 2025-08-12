「背中を見て学べ。文句を言わずにやれ」の終焉 ― 支配型マネジメントの終焉と“静かな退職”の増加 ― 共鳴型リーダーシップ1話／齋藤 秀樹
第1話 強さでは導けない時代へ
― 支配型マネジメントの終焉と“静かな退職”の増加 ―
はじめに 「強い管理職」の時代背景とその終焉
「背中を見て学べ。文句を言わずにやれ。」
かつて多くの職場で聞かれたこの言葉は、ある種の“美学”として通用していた。高度経済成長期を支えたのは、上からの指示を的確に遂行する従順な社員たちと、強いリーダーシップで指揮を執る管理職だった。
だが今、こうした「強さ＝正しさ」という価値観は、時代とともに音を立てて崩れ始めている。
とある中堅企業の部長が嘆いていた。
「昔は“うるさい上司”でも、部下はついてきた。でも今は、何も言わなくなって、気づいたら辞めてる。何が悪かったのかもわからない。」
これは決して一社だけの話ではない。今、日本のあらゆる職場で起きている“静かな異変”の兆候だ。
「静かな退職（Quiet Quitting）」の現状とデータ
2022年、Gallup社が世界142カ国で行った調査によると、日本における従業員のエンゲージメント（仕事への熱意と没頭度）はわずか5％。これは世界最低レベルであり、先進国の平均を大きく下回っている。
さらに注目すべきは、“Quiet Quitting（静かな退職）”という現象の広がりだ。
これは、形式的には会社に在籍し続けながら、最低限の仕事だけをこなす、いわば「実質的な退職状態」を意味する。表面上は波風が立たないため、管理職が気づいた時には、すでにその社員の心は離れている。
Gallupの別調査では、日本の「やる気のない社員」の割合は69％にのぼるとされている。彼らは辞めてはいないが、明らかに“そこにいない”。
この現象は、明確な対立や抗議よりも恐ろしい。「何も起こっていない」ように見えるからだ。だがその静けさは、組織の内側から静かに崩壊が進んでいることを示している。
上司の“徳”の欠如が生む、無言の離脱現象
なぜ、社員は声をあげずに心を閉ざすのか。
答えは単純だ。「この人には言っても無駄だ」と思われているからである。
かつての「強さ」は、指導力の象徴だったかもしれない。しかし今、部下に必要なのは、“徳”を持った上司である。
ここでいう「徳」とは、肩書きや成果ではない。人間性そのものに宿る信頼と尊敬の力である。
徳があるリーダーには、部下が自然と心を開く。「叱られても、あなたの言葉なら受け止めたい」と思わせる何かがある。一方で、徳のないリーダーは、正論を語っても響かない。
静かな退職とは、「見切られた上司」のもとで起きる無言のサインである。
ステルス退職の空気が蔓延する職場の特徴
こうした無関心と静かな離脱が蔓延する職場には、ある共通点がある。目的の共有がされていない（Whyが見えない）
→ 指示や業務はあるが、「なぜそれをやるのか」の語りがない。 心理的安全性が低い（発言・挑戦のリスクが高い）
→ ミスが責められ、発言が軽視される。 上司と部下の関係が“契約”でしかない
→ 人間的な信頼や絆が存在しない。 リーダー自身が“疲れている”
→ 本音では、「もう部下のことまで構えない」と感じている。
これらの空気が積もり、社員の内側に「どうでもいい」という感情が生まれる。声を上げず、何も言わず、ただ指示された最低限のことだけをこなす“ステルス状態”へと移行していく。
「契約」ではなく「信義」でつながる組織へ
ビジネスは契約社会だ。だが、契約だけでは、人は心を動かされない。
組織を本当に動かすのは、「この人となら、一緒にやりたい」と思わせる信義と信頼の関係だ。給料や役職ではなく、“あなたがいるから”という情緒的な動機こそが、人の行動を変える。
徳を持った上司は、「部下の存在」を信じ、「可能性」を信じ、「未来」を語る。そこに信義が生まれ、部下もまた応えようとする。
信頼は契約では買えない。だが、誠実さを重ねることで確実に育まれる。
＊「信義」とは相手との信頼関係を守り抜こうとする誠実な意志と、その関係に対する責任感
見えない無関心と無力感の正体
では、なぜ今これほどまでに多くの社員が「心を閉ざす」のか。
それは、“感じないことが楽”になってしまっているからだ。
無関心とは、自分を守る防衛反応でもある。信じたことが裏切られ、頑張っても報われず、発言しても変わらない。そうした経験が重なると、人は「感情を使わない」という選択をする。
その結果が、「静かに辞める」という選択肢なのだ。
本当に怖いのは、怒りでも反抗でもない。関心の放棄、すなわち“魂の退職”である。
終わりに 「支配」から「共創」への時代転換
今、私たちは問い直されている。
「上に立つ人間の価値とは何か？」
「人を動かすものは、何なのか？」
時代はすでに、「強い管理職」から「共に考え、育むリーダー」へと大きくシフトしている。
支配では、人は動かない。ましてや、感情や創造性は引き出せない。これからの組織に必要なのは、「共創」である。つまり、上下関係を超えて「一緒に未来をつくる」姿勢だ。
そして、その起点となるのは、リーダー自身の“在り方”である。
【実務アドバイス】
🔹 明日からできること：3つの行動部下に「なぜそれをやるのか？」の意味を毎回伝える 日々の声がけに「ありがとう」「嬉しい」を増やす 週1回は“雑談”の時間を設け、関係性に投資する
【自己マネジメントの問い】部下が「本音で話せない」空気をつくっていないか？ 自分は“正しさ”ではなく“信頼”で人を導いているか？ 「この人と働きたい」と思われる上司でいるだろうか？
■CASE：なぜ、あの職場では“静かな退職”が起きなかったのか？
関東のとあるIT企業。20代社員の離職率が3年連続で30％を超えていたこの会社では、マネージャー層が常に疲弊し、現場のモチベーションは枯渇していた。
そんななか、一人のリーダーだけは別だった。30代半ばの女性リーダーAさんが率いるチームは、社員の在籍年数が長く、離職者もほぼゼロ。エンゲージメントサーベイの結果も毎年トップ。
秘訣を尋ねると、彼女はこう答えた。
「特別なことはしていません。ただ、“この人は信じてくれている”って思ってもらえるように、毎日丁寧に向き合っているだけです。」
さらに続けてこう言った。
「リーダーが“圧”で人を動かすと、最初は従ってくれても、最後は心が離れる。でも、“想い”で人を巻き込むと、自分のことのように動いてくれる。」
それはまさに、“支配”ではなく“共鳴”で導くリーダーの姿だった。
■DATA｜「静かな退職」が増える職場と減る職場の違い
Gallupが示す重要な示唆のひとつに、「職場の70％の空気は、直属の上司が決める」という統計がある。実際に、エンゲージメントが高いチームの上司は以下のような特徴を持つ：
項目 低エンゲージメント上司 高エンゲージメント上司
指示の出し方 命令・管理型 対話・目的共有型
関係性のあり方 業務中心の接触 感情的なつながりを重視
フィードバックの頻度 トラブル時のみ 定期的・肯定を含む
組織の語り方 数値・KPIのみ ビジョンと意義の両方
仕事の意味づけ “やらねばならない” “やりたいからやる”
離職率 高い 極めて低い
Gallupはさらに、「最も離職に影響するのは“給与”よりも“上司”である」という分析も提示している。
つまり、“静かな退職”は会社全体の風土だけではなく、上司ごとのマネジメント次第で「起こるチーム」と「起こらないチーム」に分かれるのだ。
■「無関心」という“負の空気”の蔓延を防ぐには？
ステルス退職の最大のリスクは、「放っておいても仕事は進む」という“錯覚”だ。
たとえば、部下が報連相を最低限しかしなくなった 目の輝きが消えてきた 自主的な提案や発言が減った 成果には問題がないが、関心のなさが見える
といった兆候があれば、すでに“心の退職”が始まっている可能性がある。
これを防ぐには、次のような取り組みが有効である。
【実践アドバイス】「心の不在」に気づく3つのチェック“声”より“沈黙”に敏感になる
発言が減ったときほど、内面に注目すべきタイミング。 “感情”より“無感情”に注意する
怒りよりも「どうでもいい」と感じさせている状態が最も危険。 “業績”より“姿勢”を見る
数字が出ていても、目線が下を向いているなら、真のエンゲージメントはない。
■“徳”のあるマネジメントとは何か？
これまでのような「成果で評価される上司」ではなく、これからは「徳で信頼される上司」が求められる。
徳とは、人格の総和であり、“見えない信用力”である。
次回以降で詳しく扱うが、徳のある上司には、以下のような資質が見られる：誠実さ： 嘘をつかない、逃げない 謙虚さ： 自分を過信せず、耳を傾ける 共感力： 相手の視点に立てる 利他性： 部下の成功を自分事にする 覚悟： 目の前の部下と“本気で向き合う”姿勢
徳のある上司には、“背中からにじむ信頼感”がある。それは指示では伝わらない。在り方で伝わるものだ。
■未来へ：「支配」から「共創」へ
いま、働く人々の内面に、大きな問いが生まれている。
「私は、なぜこの会社にいるのか？」
「誰のために、何のために働いているのか？」
この問いに対して、上司が「ただ結果を出せ」と迫るのか、「一緒に未来を考えよう」と語るのか。その違いが、“静かな退職”を加速させるか、防ぐかの分かれ目になる。
令和の組織は、支配では動かない。
必要なのは、共創の関係性を築けるリーダーの存在である。そして、そのリーダー像は、かつての“強さ”とは真逆のものかもしれない。