40歳C・ロナウド、ついに結婚か！長年のパートナーが『8億円超の結婚指輪』で意味深投稿

今年で40歳になったクリスティアーノ・ロナウド。

サウジアラビアのアル・ナスルとの契約を更新し、ポルトガル代表のキャプテンとしても存在感を放ち続けている。

彼は2016年からアルゼンチン出身のジョージナ・ロドリゲスさんと交際してきたが、正式には結婚していなかった。

そうしたなか、ロドリゲスさんのSNS投稿が話題になっている。

「はい、そうします。この人生でも、そしてこれからの人生でも」

これはロナウドからのプロポーズに対する答えとされており、「ロナウドが結婚する！」とポルトガルメディアは伝えている。

また、巨大なダイヤモンドの指輪も話題になっており、『Harper's Bazaar』によれば、複数のダイヤモンドで構成されたこの指輪は、推定500万ユーロ（8.6億円）超とされているとか。

ちなみに、ロナウドはアル・ナスルとの2年契約で総額4.92億ポンド（978億円）もの天文学的報酬を得るほか、クラブの株15％も取得したとされている。

なお、ロナウドとロドリゲスさんには3人の子供がいるほか、ロナウドが別の女性との間にもうけた2人の子供もいる。