ÂçÃ«¤¬41¹æ¤â¡Ö¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¤¹¤®¤¿¡×¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢ÍîÃÀ¡Ä¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿3Ï¢¾¡
¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·3Ï¢¾¡¤Ê¤é¤º
¡ÚMLB¡ÛB¥¸¥§¥¤¥º 5¡¼4 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë5-4¤ÈÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£7²ó¤Þ¤Ç1ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÅ¸³«¤â8²ó¡¢2ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆµÕÅ¾¡£¤½¤ÎÎ¢¤ËÆ±ÅÀ¤Ë¤¹¤ë¤â9²ó¤ËºÆ¤ÓËÜÎÝÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤¹Å¸³«¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤â¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤Ö41¹æÀèÀ©ÃÆ¤òÊü¤ÁÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤â14¹æ¥½¥í¤òÊü¤ÁµÕÅ¾¡£2²ó¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢8²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬¸í»»¡£1»à¤«¤é¥²¥ì¡¼¥íJr.¤È¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë2¼ÔÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤ÓµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎ¢¤Î¹¶·â¤Ç2»àËþÎÝ¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤ÓÆ±ÅÀ¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤â¡¢9²ó¤Ë¤Ï¥Ù¥·¥¢¤¬¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ËÜÎÝÂÇ¤òµö¤·¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï10°ÂÂÇ13»Íµå¤È²¿ÅÙ¤âÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÃÖ¤¯¤â4ÅÀ»ß¤Þ¤ê¡£½ªÈ×¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬Êø¤ì¤¿¤³¤È¤Ç3Ï¢¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¥äµ¼Ô¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¤Þ¤¿ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ä¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Æ¤º¡¢¤½¤·¤Æ¹¶·â¿Ø¤Ï²¿²ó¤â¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¤¹¤®¤¿¡×¤ÈÍîÃÀµ¤Ì£¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÅêÂÇ¤Î³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤òÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë