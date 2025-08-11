韓国人気チア、“そこ”に目が行く無防備キャミソール…細グラマーな圧巻スタイルでファンの視線強奪【PHOTO】
韓国の人気チアガール、イ・ダヘのキャミソール姿がファンの間で話題だ。
イ・ダヘは最近、自身のインスタグラムを更新。
「写真を見るだけでも幸せそう」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。
8月4日に26歳の誕生日を迎えたイ・ダヘ。投稿には、フリル付きキャミソールの服装で誕生日ケーキのバルーンとともに記念写真をを撮る姿が写っている。
デコルテ部分が大きく開いたキャミソールからはボリューム感のあるスタイルがあらわになり、ファンの視線を強奪。スラリと引き締まった美脚とともに、自慢のプロポーションを披露していた。
なお、イ・ダヘは2023年から台湾プロ野球を拠点にチアガールとしての活動を行っており、現地で絶大な人気を誇る。こうした人気ぶりから、昨年3月にはシングル『HUSH』を韓国と台湾で同時リリースし、歌手としてもデビューを果たした。
最近では自身のYouTubeチャンネルで「初めての整形…成功♡」とし、“歯の美容施術”をしたことも告白している。
◇イ・ダヘ プロフィール
1999年8月4日生まれ。韓国・ソウル出身。身長164cm。2019年からチアガールとしての活動を始めた。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務めるほか、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースでリポーターを務めている。2023年には楽天モンキーズのチアを務めて日本でも注目を集めた。