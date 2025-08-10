FWカルリーニョス・ジュニオが「頭でもゴールを決められる」と決勝点！J2ジェフユナイテッド千葉が国立の借りを返す

［J2第25節、ジェフユナイテッド千葉 1-0 RB大宮アルディージャ、8月9日、埼玉・NACK5スタジアム大宮］

2位千葉は4位大宮と激突した。

試合は両チーム通じて23本のシュートが生まれる熱戦となったが、後半2分に先発出場したFWカルリーニョス・ジュニオがヘディングで決勝点を挙げた。

千葉はこの1得点を死守し、1-0で上位対決を制した。

指揮官から叱られた別格

今度こそ、正真正銘のゴールを決めた。

両者一歩も譲らぬまま迎えた後半2分に、左サイドでボールを持ち運んだMF田口泰士が左足クロスを供給。ボールは中央で待ち構えていたカルリーニョスの元へ届けられ、そのまま勢いよく飛び上がった背番号29は力強い首の振りでヘディング弾を沈めた。

得点をMF椿直起と喜ぶカルリーニョス（手前）

「泰士からすばらしいボールが来て、ヘディングのゴールでした。あれも私たちが日々練習している形ですし、日々のトレーニングがいかに大事なものなのか、限られた場面で見せることができたと思います」とトレーニングの成果を発揮した。

千葉でのデビュー戦となったJ2第5節の愛媛FC戦（5○1）ではボレーシュートをゴールに突き刺し、鮮烈な印象をサポーターに植え付けた。

小林慶行（よしゆき）監督からは「別格の選手である」と称されるほど、トレーニングから異彩を放っていた背番号29。持ち前のボディバランスと推進力を生かした突破で、加入後はリーグ戦7試合で5得点を記録した。

ドリブルを仕掛けるカルリーニョス（右）

リーグ屈指のアタッカーであると証明し続けていた一方で、J2第11節のブラウブリッツ秋田戦（3○1）以降は得点を奪えておらず、国立競技場で行われたJ2第14節大宮戦（1●2）では、望まぬ形で注目を浴びた。

イレブンが大一番と位置付けた同試合の後半27分に、1-2の状況でクロスボールに反応したカルリーニョスは手を使ってネットを揺らしてしまい、2度目の警告で退場。指揮官からは「反省してもらわないといけない」と𠮟咤されていた。

頭でも決められるとアピール

あの日犯した失態は結果で返すしかない。

この日、先発出場したカルリーニョスは攻めればワンタッチプレーで攻撃にリズムを生み出し、守れば身を粉にしたスライディングタックルでカウンターの芽を摘んだ。国立での雪辱を果たすべく、「きょうはハートで戦う」と難敵に挑んだ。

そして果敢な姿勢が実り、あの日ほしかった頭での得点が決まった。14試合ぶりとなる待望のゴールに、カルリーニョスは喜びを爆発させた。

シュートを打つカルリーニョス

カルリーニョスは「前回はヘディングをしようとした矢先に手が出てしまいましたが、今回は自分のヘディングで勝つことができた。まるでプログラミングされたような展開だと思います。自分は『頭でもゴールを決められる』という特徴のアピールにもなったと思います」と笑みを浮かべた。

得点後はサポーターと喜びを分かちあった後、アシストを記録した田口の前でヒザをつくと、背番号4の左足を拭いて見せるパフォーマンスを披露。

勝利に導くゴールで自身の価値を証明したカルリーニョスだったが、誇るべきはチーム全員だと強調した。

パスを出すカルリーニョス

「彼（田口）のスパイクを磨き上げたのは、その価値をみんなに示したかったからです。アシストはゴール以上に価値があるかもしれないので、彼には本当に感謝しています。

何よりもチームの力を見せつけた勝利だったと思いますし、それは自分のゴールよりもうれしいことです。素直に言うと、気分がいいですね」と、仲間たちと抱擁を交わした。

次節は今月16日午後7時からフクダ電子アリーナでJ2徳島ヴォルティスと対戦。17季ぶりのJ1復帰に向けて、再び強敵が立ちはだかる。

それでもカルリーニョスは「戦う準備はできている。きょうの勝利は大きな意味のある勝ちだったし、私たちは強いチームだ」と、向かってくる敵を押しのけて進んでいく。

（取材・文 浅野凜太郎、写真 繩手猟）