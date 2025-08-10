マンチェスター・シティにとって、チーム編成の刷新はプレミアリーグの覇権奪還に向けて必要不可欠となっている。



指揮官のジョゼップ・グアルディオラ監督は、その新戦力としてウェストハムのルーカス・パケタの獲得を熱望しているという。このブラジル人レフティーは卓越したドリブルの技術とパスセンスを持ちながらハードワークも厭わないという万能型のミッドフィールダーであり、獲得に成功すればシティの攻撃に多くの選択肢をもたらすことになるだろう。



