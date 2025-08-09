櫻井翔主演ドラマ『放送局占拠』“般若”は加藤清史郎！“化け猫”と“河童”は入山杏奈と柏木悠

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「今まで大病院と新空港どちらのシリーズも視聴者として楽しんでいたのが、今回まさかの妖役での出演でとてもうれしかったです！」（柏木悠）

櫻井翔が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『放送局占拠』の第5話が8月9日に放送され、武装集団・妖（あやかし）のリーダー般若がお面を脱ぎ、その正体が武蔵三郎（櫻井）の妻・裕子（比嘉愛未）の弟で武装集団に拉致されたと思われていた刑事の伊吹裕志（加藤清史郎）であることがわかった。

そして父を自殺に追い込まれたことで妖になった姉弟の妖、化け猫を入山杏奈、河童を柏木悠（超特急）が演じていることも明かされた。

化け猫の入山杏奈が解禁されたことにより、2024年放送のドラマ『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』と世界線がつながる展開となった。

素顔の解禁に際し、加藤は「台本を頭に入れることがこんなにも大変だったのは、多分これまでの人生で初めてでした。“伊吹裕志”という名前にもある通り、強く高い志を持つ彼がなぜ人間を捨て、般若となる覚悟を決めたのか」と、刑事と般若の二役、そして時系列が交錯するシーンを演じる苦悩とやりがいを語った。

一方、入山は「ドラマ『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』と同じ世界線で“高津美波”として、この占拠シリーズに出演できることになり、うれしさでいっぱいな反面、『出所してすぐに!?』と驚きの気持ちでもあります」と、昨年に放送された『潜入兄妹』に続いて同じ役をやる喜びと驚きをコメント。

柏木は「実際、妖役になって演じてみて、この役の大変さが分かり、歴代の武装集団役の先輩方を尊敬しました。」と今まで武装集団を演じてきたキャストに敬意の気持ちを伝えた。

また、今回の解禁にあわせて番組公式サイトでは、化け猫、河童のお面が無料ダウンロードできるようになった。

第5話では、テレビ局ディレクター・日出（亀田佳明）の罪は、自分が犯したのぞきと盗撮の罪を新聞記者の高津国光になすり付け、自殺に追い込んだことだった。妖・河童の正体は高津の息子・波留斗（柏木悠）、化け猫は高津の娘・美波（入山杏奈）だったのだ。

美波は詐欺グループ「幻獣」の元メンバー。本庄ら指揮本部は妖と幻獣の関係を調べ始める…。

そんななか、般若は人質の命と引き換えに、武蔵に自分自身の闇を突き止めろと要求。そして、武蔵の前で面を脱いだ！ その正体は、伊吹（加藤清史郎）…という展開だった。

■第6話（8月16日放送）あらすじ

般若の正体は武蔵（櫻井翔）の義理の弟・伊吹（加藤清史郎）だった。正体を明かした伊吹は、武蔵に自分自身の闇を突き止めろと要求。2時間以内に闇を突き止め、伊吹が般若になった理由を明らかにしなければ、毒ガスによって人質のひとりが死ぬ。

心当たりを探る武蔵は、5年前の「鎌鼬（かまいたち）事件」を思い出すが…。一方、6人の人質たちは、5つしかない防護マスクの奪い合いを始める。

鎌鼬事件とはいったい!? そして妖誕生の秘密が明らかになる。

番組情報

日本テレビ『放送局占拠』

毎週土曜 21:00～

出演：櫻井翔 比嘉愛未 加藤清史郎 曽田陵介 ぐんぴぃ 齊藤なぎさ 山口大地 真山章志 亀田佳明 北代高士 吉田芽吹 宮部のぞみ 吉田帆乃華・瀧内公美・ソニン / 入山杏奈 柏木悠 芝大輔 瞳水ひまり 駿河太郎 ともさかりえ / 高橋克典 / 片岡礼子 福澤朗 戸次重幸 / 菊池風磨

演出：大谷太郎 茂山佳則 西村了

脚本：福田哲平

主題歌：Snow Man「W」

製作著作：日本テレビ

『放送局占拠』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dbs3/