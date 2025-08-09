近年、なぜ欧州組が急増したのか。“良いサイクル”が生まれた理由と背景とは？
近年、なぜ欧州組が急増したのか。その問いに対し、識者の河治良幸氏は以下のように答えた。
「Jリーグのクオリティ向上に伴い、選手に代理人がついた点が大きいです。それにより生活面の不安があまりない状態でプレーに集中できるようになりました。加えて、ヨーロッパでの日本人選手の成功例が増えたおかげで、獲得に前向きなクラブも増えました。ベルギーリーグのクラブがまさにそうで、良いサイクルが生まれています」
例えば三浦知良、中田英寿、小野伸二、中村俊輔、香川真司らが積み上げた実績が、こうした現状に繋がっている。Jリーグでプロキャリアをスタートさせた遠藤航が、ベルギーのシント＝トロイデン、ドイツのシュツットガルト、そしてイングランドのリバプールと着実にステップアップを遂げた成功例もあるだけに、ヨーロッパ各国のクラブが日本人選手を見る目は過去とは違う。
ドイツのマインツで言えば、昨夏に獲得した佐野海舟がこの１年で大ブレイク。その流れがあったからこそ、クラブは今夏に京都サンガF.C.から川粼颯太を迎え入れたのだろう。実際、河治氏も次の見解を示す。
「川粼選手は５大リーグでやれるポテンシャルを秘めています。ただ、佐野選手の活躍がなかったらいきなりドイツに行く流れにならなかった可能性はあります。佐野選手がもの凄いインパクトを残して、Jリーグを見渡したら“似たタイプの選手がいる”と。
ボックス・トゥ・ボックス型のMFで、走れて、ボールを奪えて、パスもそこそこ出せる。ならば獲得しようと。そうした流れがあっても不思議はないし、いずれにしても成功例は重要です」
高井幸大が川崎フロンターレからプレミアリーグのトッテナム・ホットスパーに移籍できたのも、吉田麻也、冨安健洋、遠藤らの奮闘があってこそだろう。
欧州組の増加を語るうえで、偉大な先駆者の存在を決して忘れてはならない。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
構成●サッカーダイジェストTV編集部
