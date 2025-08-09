¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛºÑÈþ¡¦ïÃ«ÅµÂÀÏ¯¡¡°¦É²Âç²ñ24ÂÇÀÊÌµ°ÂÂÇ¡Ä¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤ÇÉü³è
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè4Æü¡¦1²óÀï¡¡ºÑÈþ3¡½5ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡Ê2025Ç¯8·î8Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡ÚÇ®Æ®ÇîÍ÷²ñ¡Ûº£²Æ½é°ÂÂÇ¤¬À»ÃÏ¤À¤Ã¤¿¡£ºÑÈþ¤Î1ÈÖ¡¦ïÃ«ÅµÂÀÏ¯¡Ê¤«¤®¤¿¤Ë¡¦¤Æ¤ó¤¿¤í¤¦¡á3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢ÇÔÀï¤Ë¤â½¼¼Â´¶¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°¦É²Âç²ñ5»î¹ç¤Ç¤Ï2ÂÇÅÀ¡¢3µ¾ÂÇ2»Í»àµå¤Ç2ÅðÎÝ¤â19ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£½é²óÀèÆ¬¡£1¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤ÎÄ¾µå¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÂª¤¨¤Æ±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î2²ó¤Ï¡¢Æ±ÅÀ¤È¤·¤µ¤é¤Ë2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¡¢Æâ³ÑÂ®µå¤ò¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤ê¤Ï»°ÎÝÁ°¤Ø¤Î¥Ð¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì»þ¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ëÆâÌî°ÂÂÇ¡£2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¡ÈÀäÂÐ¤Ë¼¡¤ÏÂÇ¤Æ¤ë¤«¤é¡É¤Èµ¤»ý¤Á¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡ÉüÄ´¤Ø¤Î·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï°¦É²Âç²ñ¸å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¡£¡ÖÌÜÀþ¤¬¤º¤ì¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËµÍ¤Þ¤ë¡£ºÇ½é¤«¤é¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼è¤í¤¦¡×¤È¼è¤êÁÈ¤ßÉüÄ´¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¡Ö1ÈÖ¤«¤éÆ°¤«¤¹µ¤»ý¤Á¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÅÄºäÎ½ÇÏ´ÆÆÄ¤Î¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó»ØÆ³¤â¼Â¤ò·ë¤ó¤À¡£¡Ö¹Ã»Ò±à¤ÏºÇ¹â¤Î¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡×¡£¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÀ»ÃÏ¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¡¡¡ÊÀÐÄÍ¡¡Å°¡Ë
¡¡¡þïÃ«¡¡ÅµÂÀÏ¯¡Ê¤«¤®¤¿¤Ë¡¦¤Æ¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë2007Ç¯¡ÊÊ¿19¡Ë8·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£¾®2¤Î»þ¤ËÈÕÀ®¥Õ¥ì¥ó¥º¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¡£È¬ÌÚÃæ¤Ç¤Ï2Ç¯½©¡¢3Ç¯²Æ¤ËÁ´¹ñ¥Ù¥¹¥È16¤Ë¿Ê½Ð¡£2Ç¯½Õ¤«¤éÇØÈÖ¹æ16¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö6ÉÃ7¡¢±óÅê100¥á¡¼¥È¥ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë76¡¢65¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£